美參議院與川普對著幹 中興命運或再度逆轉

2018年06月19日 14:15 中時 王嘉源

美國之音中文網19日報導說，美國國會參議院18日投票通過一項法案後，大陸電訊器材製造商中興公司（ZTE）再度面臨絕境。這項法案意在恢復此前對中興的處罰。參議院通過投票表決，強烈否定川普政府就制裁中興所做的決定。這也是由共和黨控制的國會與白宮間罕見的一次對立。

這項旨在維持此前對中興處罰的舉措，是以增補法案捆綁在年度國防授權法案中進行表決的。18日下午，國防法案以85票對10票的絕對多數在參議院過關。參議院的法案將與此前在眾議院通過的版本進行協調形成最終法案。而最終法案還需要由總統簽署才能生效。

美國之音指出，眾議院通過的法案中並未包括與中興處罰相關的內容。參眾兩院將在今後幾周內協調，形成一個最終版本。分析認為，白宮方面在這段時間內，會努力將這項增補內容從國防授權法案中去除。

中興是大陸第二大電訊器材製造商，在全球排名第四，居華為、愛立信和諾基亞之後。這家此前在美國鮮有人知的大陸科技公司，因違反針對伊朗和北韓的貿易禁令而受到美國商務部制裁，後又因未守諾處罰相關管理人員，反而予以獎勵並試圖遮掩而被美國商務部加重制裁，禁止美國公司在7年內向其出售產品。

美國的出口禁令暴露出中興的軟肋。中興的手機和通訊網絡產品依賴美國公司供應微晶片和軟件。美國商務部的出口禁令被認為是對中興宣判死刑。在商務部宣布這項禁令後，這家在全球超過7萬雇員的公司很快宣布其主要業務陷入癱瘓。

川普總統後來在一則推文中說，他與大陸國家主席習近平就中興進行了私下商談後，令美國商務部減輕對中興的處罰。川普的推文在國會引發強烈反彈。他在一則推文中說，對中興的制裁會導致眾多中興員工失業。這番話遭到參議院少數黨領袖舒默譏諷，稱川普這樣做意在「令中國再度偉大。」川普在競選期間對選民承諾，他將「令美國再度偉大。」

美國之音指出，中興在日益加劇的美陸貿易爭執中成為一個焦點，並罕見地受到首腦級的關注。外界分析川普給中興一條生路，是希望將其用作與大陸進行貿易談判的一個籌碼。中興在大陸雄心勃勃的產業政策「中國製造2025」中也占據重要地位。大陸意圖透過這個產業計劃，在包括人工智慧（AI）、5G和電動汽車等未來的重要技術領域居於全球領先地位。據大陸媒體報導，中興和大陸最大的電訊器材製造商華為在5G技術方面有所突破。大陸媒體將美國制裁中興視為遏制大陸產業更新的舉動。

美國認為，大陸的產業計劃體現政府對經濟重手干預，其相當於補貼的支持將造成競爭不公平的局面。另一方面，《紐約時報》的一篇分析提到，中興倒閉造成數萬人突然失業，對穩定極為敏感的中共而言，將是一個政治上的災難。

美國商務部在批評聲浪中宣布了減輕對中興的制裁。中興同意支付10億美元罰款，以及4億由美國金融機構代收的保證金，並決定重組董事會等，換取免除7年出口禁令。川普政府的中興交易激怒了國會議員。議員們批評川普政府的決定威脅美國的國家安全利益。

華盛頓智庫「外交關係協會」高級研究員布拉德·塞策，曾對美國之音解釋了相關爭議的來由。塞策說：「中興對於美國的制裁機制而言也很重要。從技術上講，美國不願意在貿易談判中就因安全原因做出的制裁決定討價還價。」

將恢復對中興制裁的措施，捆綁在國防授權法案中通過參議院投票表決，是由共和黨籍參議員柯頓和魯比歐以及民主黨籍參議員舒默和範·霍倫帶頭努力的結果。相關條文還禁止美國政府機構購買或租賃中興和華為的電訊產品和服務，並禁止美國為那些公司以贈款或貸款形式提供補貼。

美國之音報導說，川普政府的官員曾試圖說服參議員，放棄將恢復制裁中興的內容加在國防法案中。商務部長羅斯上周與國會參眾兩院共和黨人會面，但他對中興交易所作的經濟方面解釋，並未能消除持反對意見的共和黨人對該交易危及國家安全的擔憂。

白宮方面也曾呼籲國會尊重行政和立法機構的獨立。分析認為，在今後幾周參眾兩院協調最終法案期間，川普會說服國會將與中興有關的部分移除。眾議院軍事委員會主席、德州共和黨籍眾議員索恩貝里上周對媒體說，他希望國防法案在8月國會休會前順利通過。他還表示，會抗拒任何可能阻礙整個法案進程的內容，包括ZTE相關條文。

但也有分析懷疑，川普政府在推動其重要的移民改革時，是否會堅持對中興的決定。此外，川普18日突然宣布可能在關稅上加碼，考慮增加對價值2千億美元大陸商品徵收百分之10的關稅。在美陸關稅戰升級，可能導致全方位貿易戰之際，中興命運尚難預知。

(中時 )