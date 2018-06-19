嚴立婷丟震撼彈離開《一袋女王》 主因「非我所願」

2018年06月19日 14:20 中時電子報 蔡曉婷

嚴立婷發文全文。（圖／取自嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

36歲女星嚴立婷2014年加入談話節目《一袋女王》，與曾國城攜手主持，期間她因懷孕待產一度請長假，今年5月才重返工作崗位，並和巴鈺輪流擔任女主持，今(19日)稍早嚴立婷自曝上周接到電話被通知以後不用再去錄影，「被離開」節目主因雖「非她所願」，但仍感謝製作單位昔日的看重。

嚴立婷稍早在臉書自曝將放下《一袋女王》的主持棒，透露：「前幾天忽然接到電話通知以後不需要再回去錄影，雖然很意外，但也不得不接受這個事實」，她自我反省幾天後，認為節目的成績單還算精彩，也算不負觀眾支持與愛護。

嚴立婷更說：「離開一袋女王雖非我所願，但老天也在此時給了我最珍貴的禮物～我的寶貝女兒Tammy」，間接暗示能將重心放回照顧女兒身上，而她也期待下一步的新作品，對網友喊話說：「希望一直愛我的你們能繼續一如往常的支持我，給我滿滿的能量，好嗎？」

嚴立婷臉書全文：

再見了

首先，我要感謝衛視中文台與製作人的看重，三年前讓我很榮幸的能與城哥一起共同擔任一袋女王的主持人，在這1000多個日子裡我學到很多，也收穫很多，開心的是我的演藝生涯裡多了一條漂亮的履歷，但無奈的是，天底下沒有不散的筵席......前幾天忽然接到電話通知以後不需要再回去錄影，雖然很意外，但也不得不接受這個事實。自我沉澱了幾天，回想這三年的點滴，每一集我都盡心盡力地做好我這角色該做的事，縱使收視率有高有低，表現仍有再精進與進步的空間，但我始終珍惜及努力做好每一次的錄影工作，我想我是無愧於心的！在綜藝圈這一片不景氣的情況下，我跟著城哥的腳步創造出這三年的成績單，不負所有夥伴的愛護及支持我的觀眾朋友們，這一遭也算走的精彩！

俗話說的好，有捨才有得，離開一袋女王雖非我所願，但老天也在此時給了我最珍貴的禮物～我的寶貝女兒Tammy。如果這樣想的話，我覺得值得！

常常有人說，終點或許代表的是另外一個起點的開始，接下來，我期許自己能帶給大家更多的作品，更多的驚喜，也希望一直愛我的你們能繼續一如往常的支持我，給我滿滿的能量，好嗎？

最後，我想也許粉絲朋友們的私信會如雪片般地飛來，恕我無法一一回覆，但大家的支持和關心我都會放在心裡！我不會再出現在一袋女王囉！謝謝大家

(中時電子報)