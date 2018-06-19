反賄選宣導列車啟動 彰化縣一連辦42場

彰化縣政府與彰化地檢署合作辦理反賄選宣導活動，第一場19日上午在彰化演藝廳舉行，邀集彰化、花壇和芬園三鄉鎮市村里鄰長座談。(謝瓊雲攝)

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彰化縣首場反賄選宣導講習上午在彰化演藝廳登場，彰化地檢署、縣警局、調查站、和政風處首長全都出席。（彰化地檢署提供）
五合一選舉將於11月24日舉行，彰化縣政府與彰化地檢署合作，將在全縣26鄉鎮市密集舉辦42場反賄宣導講習。（彰化地檢署提供）

反賄選宣導列車啟動！彰化縣政府與彰化地檢署合作，將在全縣舉辦逾40場反賄選宣導講習，首場19日上午在彰化演藝廳登場，彰化縣副縣長陳善報、彰化地檢署檢察長黃玉垣、彰化縣警察局長林順家都出席，展現查賄反賄決心。

五合一選舉年底登場，彰化縣總計自19日至8月10日止，將在全縣各選區舉辦12場反賄選宣講活動，並規劃於各鄉鎮市之社區活動中心另辦理30場；首場由彰檢檢察官蔡勝浩、彰化分局偵查隊長鐘振邦擔任講座，以自身查察賄選及防制選舉暴力之經驗案例分享，深化與會民眾反賄選之廉政法紀觀念，提昇民主法治素養。

彰化地檢署由檢察長黃玉垣帶隊，主任檢察官黃淑媛、檢察官蔡勝浩、書記官長陳啟全、主任觀護人蔡欣樺、政風室主任黃信穎皆出席活動，與彰化縣副縣長陳善報、警察局長林順家、政風處長許金來等縣府相關局處首長，邀集彰化市、花壇鄉、芬園鄉之村里鄰長、民意代表及當地民眾共同宣示「i幸福！檢舉賄選、人人有責」的反賄理念。

黃玉垣強調，公正選舉是民主政治健全發展之重要基礎，彰檢將秉持「積極查賄」、「壓制暴力」及「全面反賄宣導」三大目標，積極辦理選舉查察、多元反賄選宣導，遏止賄選、暴力等不法犯行，給彰化縣民一個優質、純淨的選舉環境。

陳善報說，縣府積極改善選舉的賄選風氣，革新政府廉潔的形象，展現查賄、反賄的決心，而政策的落實需要民眾共同參與，期許藉由正確觀念的傳遞，全面提升反賄意識、維護民主價值。期盼在「檢、警、調、政風」共同宣示反賄選的主軸下，維護公平、公正、客觀及乾淨的選舉環境。

(中時 )

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