聖露西亞大使呈遞到任國書 總統盼持續深化兩國邦誼

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蔡英文總統今接受聖露西亞新任駐台特命全權大使勞倫特呈遞到任國書，總統表示，歡迎勞倫特大使來台履任，並盼持續深化兩國邦誼。

接受呈遞國書後，總統首先代表台灣人民對勞倫特大使來台履新表達竭誠歡迎之意，並表示，勞倫特大使是聖露西亞非常傑出的外交官，具備經濟及財政專業，不但在國內擔任要職，也有豐富的駐外經驗。由勞倫特大使來台擔任大使，顯示出聖露西亞對台灣的重視和情誼。

談及兩國關係，總統指出，過去這兩年台灣和聖路西亞在基礎建設、農業、醫療、以及資通訊開發等領域，持續密切合作，不斷累積成果。她相信以勞倫特大使的專業和經驗，未來兩國在各個層面都能有更進一步的交流，兩國關係也會繼續深化和穩固。

對於聖露西亞長期支持台灣的國際參與，總統也特別表達感謝之意。總統說，去年，查士納總理分別在聯合國大會、以及《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）締約方大會上為台灣發聲。今年的「世界衛生大會」（WHA），聖露西亞也特別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長，為台灣的參與提案，並且在WHA會議中再次為我們仗義執言。

總統進一步提及，在去年11月，查士納總理也第二次以總理身分率團訪問台灣，讓兩國關係持續加溫。感謝聖露西亞的情義相挺，以具體行動支持台灣。她除了請勞倫特大使向查士納總理轉達台灣的感謝，也希望聖露西亞繼續給台灣最大的支持。

最後，總統強調，「未來台灣將跟聖露西亞各界一起努力，持續深化兩國邦誼」。

(中時 )

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