馬東石反差萌演《冠軍大叔》 沖出票房佳績

除了馬東石的魅力，兩個小童星成功的演出也是電影感人的要素。（華映提供）

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崔勝勳（右）及玉藝琳（左）兩位可愛小童星也是話題焦點。（華映提供）
馬東石（左）演《冠軍大叔》票房不俗。

馬東石領銜主演的電影《冠軍大叔》在台開出好票房，在端午節上映後，連假4天台北賣出494萬票房，全台總計1480萬，也打破今年由《雨你再次相遇》保持350萬的開票記錄，連假期間佔新片上映排名第2。

電影除了主打的馬東石強力肌肉及反差萌之外，兩位可愛的小童星也成為話題焦點，兩個小童星在戲中天真無邪又無厘頭的演出，是融化馬東石封閉內心的重要關鍵。

導演金容完為了尋找心目中最適合的人選，經歷長達5個月的童星選拔過程，終於選定他們兩位，不但外表相似，就連相處上都很像兄妹，更安排他們在3個月1周見1次面的排演，金容完忍不住說：「他們兩個雖然年紀很小，但理解力很驚人啊！而且相處下來，他們的感情真的像親兄妹。」

電影中還有不少明星臉，成為網路熱議話題，在電影中演出馬東石運動經紀人的權律，白晰的臉龐及紅潤的小嘴的面容，讓不少觀眾直呼他太像記憶中陽帆年輕時的帥氣模樣，而小童星中的哥哥崔勝勳，同樣有著白嫩皮膚及又大又黑的眼睛，再加上短短的髮型，讓很多觀眾覺得他與《咒怨》中的小鬼「俊雄」有些相似。電影上映中。

(中時 )

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