本鄉奏多演《殺戮重生犬屋敷》橫跨動畫、電影同一角色

有「反派專業戶」之稱的本鄉奏多，這回在片中詮釋正派角色。（采昌提供）

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本鄉奏多（右）將在片中跟佐藤健（左）有亦敵亦友緊張互動。（采昌提供）

由佐藤健、木梨憲武主演的特效動作片《殺戮重生犬屋敷》，電影找來另一位素有「反派專業戶」之稱的男配角本鄉奏多，這回卻反過來詮釋正派角色，在片中與佐藤健有亦敵亦友的緊張互動，成為有趣對比。

值得一提的是，本片改編自奥浩哉的同名漫畫，原著並曾被改編成電視動畫，本鄉奏多就曾擔任過同一個角色的配音聲優，不過像他這樣在真人電影與動畫演出相同角色的案例並不多見，製作人松尾祐表示，一方面是出於動畫製作時，聲優向來是比較晚決定的項目，而在挑選動畫聲優的時候，真人電影也已經底定讓本鄉奏多演出。

尤其本鄉是奥浩哉的忠實讀者，更曾演出奥浩哉另一部漫畫改編電影《GANTZ殺戮都市》，加上他也有過配音經驗，甚至技巧不輸一流聲優，讓他順水推舟地橫跨到電視動畫與真人電影兩個領域。

另一方面，電影榮獲比利時布魯塞爾奇幻影展最佳影片「金烏鴉獎」肯定，更相繼入選上周開幕的上海電影節「日本電影週」單元，導演佐藤信介率領本郷奏多一同現身上海，本郷奏多開心說：「因為特別喜歡原著漫畫，所以很開心能接演這部電影，尤其全片充滿魄力，希望大家都可以很享受這部電影。」電影6月22日在台上映。

(中時 )

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