總統：深化台巴經貿產業合作 創造互惠互助榮景

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蔡英文總統今接見巴拉圭工商部長雷依德一行時表示，透過持續深化台巴間的經貿和產業合作，能為雙邊帶來長遠的利益，相信台灣和巴拉圭的友誼，必然會在「踏實外交、互惠互助」的基礎上，不斷延續下去。

總統致詞時表示，雷依德部長是台灣的老朋友，光是去年一年，她就曾經兩次有機會接待部長，今天非常開心，歡迎雷依德部長再次率團來訪。

總統說，雷依德部長是巴拉圭對外經貿事務的關鍵人物。最近一段時間，巴拉圭的經濟表現相當亮眼，去年的經濟成長率超過百分之四。為了讓國家繼續進步，雷伊德部長為經貿事務投入了非常多的心力，有相當大的貢獻。

總統提及，這一次雷依德部長來台跟經濟部召開第一屆的「台巴ECA聯合委員會」，並且向台灣企業介紹巴拉圭的投資環境和商機。她相信，透過這次互動，雙方都有非常多的收穫，台灣企業會對巴拉圭市場產生更大的興趣，展開更多投資的行動。

總統指出，這幾年來台巴的雙邊貿易有大幅進展，巴拉圭牛肉輸入台灣的配額，已經增加到每年超過一萬公噸，去年雙方簽署的「台巴經濟合作協定」，也已經在今年2月生效。

總統認為，持續深化台巴之間的經貿和產業合作，能為雙方帶來長遠的利益。她尤其期待在雙方密切合作下，巴拉圭可以成為台灣朝全球市場發展的基地，創造互惠互助的榮景。

總統強調，台巴之間除了共享民主、自由的價值，也長期推動各項合作計畫。透過雙方元首互訪、以及多次的部會討論，台巴兩國也有共識，要透過這些計畫，為彼此創造更優質的合作機會。

最後，總統說，她相信台灣和巴拉圭的友誼，必然會在「踏實外交、互惠互助」的基礎上，不斷延續下去。她並祝福訪問團行程圓滿順利，持續開創更多商機。

(中時 )

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