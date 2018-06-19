世足》波蘭對塞內加爾 萊萬、馬內一較高下

波蘭的萊萬多斯基（左）是一位全能型前鋒，實力一流。（美聯社資料照）

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塞內加爾的馬內（右）是英超利物浦大將。（美聯社資料照）

波蘭是H組排名最佳的隊伍，首戰遭遇非洲黑馬塞內加爾，雙方將於台灣時間19日晚上11點交手。塞隊是第二度進軍世足，且兩軍從未在世足賽對陣，這次各有一位擅長攻擊的進球高手，波蘭是三度德甲「金靴獎」得主萊萬多斯基，塞隊則是效力英超利物浦的馬內，小組賽首場剛好兩人可以一較高下。

波蘭近況不錯，目前世界排名第8，除了赫赫有名的萊萬多斯基，他堪稱最足壇最全能的前鋒之一。還有世界級的右後衛皮斯切克、經驗豐富的中後衛葛利克等好手，陣容相當完整。這次世足賽波蘭有很好的機會來證明自己已非吳下阿蒙，畢竟曾是兩度奪得世足季軍的勁旅，而首戰塞內加爾就得打響第一炮，也是取得分組第1名晉級的關鍵戰。

塞內加爾也不是省油的燈，面對實力強大的波蘭至少要逼和，再全力迎擊哥倫比亞、日本，爭取晉級16強的機會。不過最新的消息指出，後衛西斯訓練時腳踝嚴重受傷，加上本來就有舊傷，只好宣布放棄本屆世足賽，由另一位效力法甲的恩貝尼格頂替其位置。

塞內加爾除了知名度最高的馬內，隊長庫亞特率領的中場，有4人效力英超、1人效力英冠冠軍狼隊，實力堅強，也不是沒有機會扳倒波蘭。而塞隊的教頭西塞是2002年日韓世足賽打進8強時的隊長，執掌國家隊兵符後能否複製奇蹟也令人期待。

(中時 )

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