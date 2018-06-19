世足》日本對哥倫比亞 藍武士奮力一搏

2018年06月19日 14:58 中時 廖德修

日本隊香川真司（右）頗具知名度。（美聯社資料照）

不是冤家不聚頭！上屆2014年巴西世足賽日本、哥倫比亞都在C組，這次竟又在小組賽（H組）重逢，比賽將在台灣時間19日晚上8點開踢。四年前雙方首次在世足賽對壘，哥國以4比1大勝，最後並挺進8強。本屆「藍武士」日本隊顯得青黃不接，反觀第二次踢進世足會內賽的哥國，整體實力則猶勝上屆，雙方再次較勁，藍武士恐怕凶多吉少，但仍會奮力一搏。

哥倫比亞陣中最亮眼的一顆巨星非上屆世足賽「金靴獎」得主J.羅瑞格茲（J羅、進6球）莫屬，本屆他仍是主力攻擊手、靈魂人物。加上32歲的隊長法考，他是哥國隊史上的進球王，上屆因傷缺陣，這次終於一圓世足夢。其經驗老到，足以輔助J羅；再搭配其他好手，以哥國的攻擊力而言，藍武士恐怕只能加緊防守，盡量減少失球。

說到日本隊，上屆世足賽旅外球員陣容最整齊，號稱黃金一代，可惜未能踢出佳績。近年來幾位名將漸漸過了顛峰期，雖然在亞洲區資格賽以分組第1晉級32強，但要與歐洲南美諸強對抗還是有其弱點。

何況4月初日本足協宣布易帥，撤換波士尼亞籍教頭哈利霍季奇，改由本國籍的西野朗接掌兵符。西野接手後距世足賽僅2個多月，從最近幾場熱身賽的表現來看，磨合期的效果似乎還看不太出來，直到最後一役才以4比2勝巴拉圭。

藍武士較具知名度的有老牌的香川真司、岡崎慎司、本田圭佑、長谷部誠等，在亞洲足壇知名度均高，但狀況均有待提升；其中岡崎在對巴拉圭之戰受傷，尚不知能否上場。在西班牙踢球的柴崎岳、乾貴士等，或許有機會踢出令人耳目一新的表現。整體而言，小組賽首戰遭遇哥倫比亞，藍武士能設法逼和已算成功了。

(中時 )