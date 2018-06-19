北農臨時會農委會代表全數缺席 陳景峻：很奇怪

2018年06月19日 14:54 中時 吳堂靖 、 范揚光

台北農產運銷公司常務董事張永成19日表示，民進黨護航吳音寧太過，彷彿「媽寶」一般。（范揚光攝）

北農吳音寧因業務使用費爭議， 引發北市府大動作查帳，北農19日舉辦臨時董事會討論查帳報告，不料會議不到15分鐘，隨即以人數不足流會，據了解，農委會5席官股代表全數缺席，僅有北市府5席官股、常務董事張永成及另一席民股出席，外界質疑農委會護航，吳音寧再度挨批「媽寶總經理！」

北農今下午2時舉行臨時董事會，原規畫聽取監察人報告後討論是否有不法，不料會議不到15分鐘，身兼北農董事長的台北副市長陳景峻隨即以「開會人數不足」宣布流會，會後陳受訪表示，一開始簽到人數僅有7位，依照議事規則休息兩次後，北農23席董監事，最終僅有9位出席，宣布會議取消。

陳景峻表示，北市府的5席官股包含監察人均有出席，準備針對查帳爭議進行報告，對於農委會5席官股全數缺席一事，陳景峻表示，我也覺得很奇怪，因為這件事都是大家想了解的，監察人也針對這個問題調查。

陳景峻指出，是不是因為現在農委會忙稻穀、農產品產銷問題，或者是民股代表去自強活動缺席，不得而知。

身為民進黨籍的副市長是否會覺得角色尷尬，陳景峻直呼，不會啦，他都恰如其份，將中央規定的作好，身為北農董事長就會把董事長作好，會議前也未用職權要求監察人私下先提供報告，一概都沒有詢問過，尊重監察人獨立行使職權，就連市長也沒看過。

陳景峻也表示，期盼大家給第一線工作人員舒適平穩的工作環境，如果說時時刻刻都要拿政治放大鏡來看北農，未來對社會跟國家觀感都不好 ，希望外界不要把北農作為政治角力場所。

(中時 )