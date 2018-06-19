花博火車頭效應！林佳龍：豐原副都心不是口號

2018年06月19日 15:02 中時 盧金足

台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿於19日在市議會總質詢時，關切花博建設總進度，期望以辦奧運的格局帶動地方繁榮，周邊建設配套措施也要到位，讓花博11月登場時，產生花博火車頭的優勢效果。市長林佳龍表示，花博有火車頭效應，打造豐原副都心不是口號，花博以後成果會留在后豐地區。

謝志忠表示，從2010年他提出后豐「拒絕邊緣化」、2014年對於后豐主張「拒絕邊緣化，不放手，直到夢想到手」、到2018年提出「花博火車頭，迎向新后豐」，以辦奧運的格局辦花博，打造嶄新后豐，永續嘉惠市民。

「花博卡目前發卡進度？商店優惠如能提早實施，市民口耳相傳，申請花博卡形成榮譽感，申請效率一定還會更高！」謝志忠說，台中市民有的不清楚花博卡用途，雖讓里幹部共同推廣，但若是市民能多了解多功能整合各局功能，不只是免費看一次花博的悠遊卡，特約店家優惠活動若能提前，讓大家主動「呷好道相報」，申請率自然提升。

蔡雅玲建議，花博卡應功能升級，結合公共自行車傷害險，將借書證、敬老卡、愛心卡、停車優惠、紅利點數等便民服務功能，整合一併納入花博卡內，提升申請辦卡方式便利性，花博卡變身市民卡，便民服務，功能升級。

張玉嬿表示，市民卡應該結合市立高中職以下的學生證，讓市民卡也應該是數位學生證，而且由學校廣為宣導各種好康，讓台中的孩子從小就知道市政府的貼心服務，讓孩子以身為台中市民為榮。

「花博具有火車頭效應，讓花博成果留在后豐！」林佳龍說，後花博時期會留下新農業、循環經濟、創新產業等，豐原作為山城的出入口，花博帶動豐原的發展，交通也讓豐原副都心實現，市府正進行豐原與潭雅神的都市計畫整合，產業部分還有豐富專案與新農業等，豐原引進產業就有就業機會，還有社會住宅及糕餅產業，豐原作為副都心不是口號，會確實成為交通、產業、觀光副都心的樞紐。

謝志忠也關注包含葫蘆墩公園場館、豐原火車站、綠空廊道、地下道填平、豐原百里環城自行車道、葫蘆墩圳營造、花博周圍自行車站、豐原轉運中心、旱溪親水光廊鐵馬道、國道4號潭子銜接豐原段、東豐快速道路、中科南向三合一聯外道路新闢工程、神岡區國4高跨越大甲溪橋梁工程、以及花博卡等目前的進度狀況。

此外，謝志忠也建議，綠空廊道21公里，從豐原到大慶，兩年前就在追蹤，但到今年9月左右才開工，這是觀光客看到豐原的第一印象，希望能在花博前完工；以及花博場地周邊的自行車點，要更佳完善，后里目前僅一站，除了原本的自行車369計畫，希望花博場地廣設站點。

(中時 )