洗錢機房要忙世足賽 開踢首日被警扮工人攻破

高市刑大掌握新北1處詐騙、賭博的洗錢機房，日前巧扮洗窗工人攀窗進入攻破，逮捕機房幹部30歲王男等4人，警發現這機房採24小時作業，粗估這2個多月來洗錢金額高達8億元台幣。 （劉宥廷翻攝）

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高市刑大掌握新北1處詐騙、賭博的洗錢機房，日前巧扮洗窗工人攀窗進入攻破，逮捕機房幹部30歲王男等4人，警發現這機房採24小時作業，粗估這2個多月來洗錢金額高達8億元台幣；王男等人供稱，世足賽開踢正要忙了，沒想到在開踢首日就被查獲，警訊後依詐欺、洗錢防制法送辦。

高市刑大偵5隊今年2月偵辦一起假冒檢察官面交的詐欺車手案，逮捕車手後向上溯源，持續監控追查，驚見新北新莊區1處大樓內4月疑似成立洗錢機房據點；警經長期蒐證，鎖定該機房位於2樓，1樓則有多支監視器監控。

警方申請搜索票，14日展開攻堅時，還借來吊車並佯裝成外牆洗窗工人，直接從2樓陽台攻入，王男等人當場嚇到呆滯；警方現場查扣銀聯卡及認證用的U盾105份、電腦主機12台、螢幕39台、手機30支、轉帳明細1批、教戰手則等證物。

王男等人供稱，他們聽從指示將資金轉帳，僅知道是幫博弈網站轉帳，領月薪3萬5000元；但警方認為這些說詞避重就輕，警從帳冊推估，洗錢機房24小時運作，每天經手金額達400萬元人民幣，研判截至破獲恐超過8億台幣。

警方調查說，洗錢機房人員最多各操作4台電腦主機，而每台主機搭配4個螢幕，並分工「入款、中轉、下發」，只要接獲上面指示，洗錢手就要迅速轉到不同大陸銀行帳戶進行中轉，最後才下發轉到目標帳戶，讓讓該筆不法資金洗完查不出源頭。

(中時 )

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