世足人物》以貝克漢為榜樣 肯恩要從全民公敵變英雄

2018年06月19日 14:54 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）在俄羅斯世界盃第一場小組賽，成功扮演了球隊領導人物的角色，他透露是以偶像貝克漢（David Beckham）為榜樣，努力讓球隊從全民公敵變成國民英雄。

1998年世界盃，貝克漢在16強賽下半場，被阿根廷球員西蒙尼（Diego Simeone）有意無意地撞了一下，當時才23的貝克漢氣不過，倒地後順勢勾倒西蒙尼，被主審賞了一張紅牌，最後英格蘭在PK戰飲恨，之後飽受國民批評，4年後的世界盃，英格蘭和阿根廷小組賽分在同一組，交手時貝克漢在上半場獲得一次12碼罰球，他一腳把球送進球門，球隊也靠著這球獲勝，報了一箭之仇。

現在，換肯恩面臨和貝克漢類似的處境，2016年歐洲國家盃，肯恩和「三獅軍團」在16強賽輸給冰島、狼狽出局，當然免不了被同胞砲轟，他很想在世足舞台上雪恥，並說：「重要的比賽上，就看你如何應對。貝克漢展現了強大的精神力量，從一個人人喊打的惡棍，變成受到愛戴的英雄，一個好球員就該如此。」

肯恩繼續說：「貝克漢是我心中的大英雄，因為他不論場上、場下都是個好人，是位只要穿上球衣就全力以赴的好球員，我想要成為像他那樣的國家隊隊長。」

早在13歲那年，當時在熱刺青年隊訓練的肯恩，就已經跟貝克漢相見歡、留下紀念合影，10年過去，如今肯恩已是獨當一面的國家隊隊長，他說：「希望現在這支年輕的英格蘭隊，能踢出和以往不一樣的球風，更加自由奔放，我們想走出2年前的失望，成為整個國家的驕傲。」

(中時電子報)