查諷扁劇被要求迴避 陳師孟：將「勾踐附身」大反擊

2018年06月19日 14:57 中時 鄭舲

監察委員陳師孟調查諷扁劇，遭北檢前主任檢察官慶啟人申請迴避，監察院紀律委員會日前決議陳師孟應迴避調查。陳師孟在個人部落格「尖尾週記」寫到，他故意違反迴避裁定，是否停止調查必須取決於院會合議，他將聲請馬派紀律委員迴避，總統蔡英文提名監委就會佔有人數優勢，情勢將由「山窮水盡」變為「柳暗花明」。

陳師孟以「第一滴血」為題發文指出，上星期三接到院方「紀律委員會」交來的「迴避通知信」，已經由院長核定，要他停止進行。最生氣的是院方像是防賊一樣，在通知他的同時，也對外發佈新聞稿，所以他要去找院長理論也沒用、想尋求申訴機會已太遲。

陳師孟表示，接下來他就「勾踐附身」、決定以牙還牙，他找出監察院自律規範，其中第9條指出，監察委員調查案件，若有人申請迴避時，先要經過紀律委員會審議，然後將結論送請院長核定，就此定案。他的案件既已走完程序，好像沒救了。

不過，他發現第18條規定：「監察委員調查案件違反本規範者，應提經本院紀律委員會審議後，提報院會決議，停止就該案件行使監察權」，陳師孟說，這不就等於，如果違反第9條，不遵守紀律會與院長的迴避裁定，就轉而適用18條的處置？

陳師孟指出，逃生門在於「院會」決議，而非像第9條是由「院長」決定；單純迴避與否固是操之於院長一人之手，他無以對抗，惟一旦違反院長的迴避裁定，則是否要停止該案調查，反而取決於院會的合議。

陳師孟說，雖然目前院會結構，前總統馬英九提名監委有16席（不含正、副院長）、總統蔡英文提名監委有11席，但一旦到院會決議，他會立即聲請7位紀律委員（皆為馬英九提名）迴避，他也自行迴避；如此一來，變成馬派監委9席、英派監委有10席，「這就是句踐復國、以寡敵眾。」

陳師孟還說，他已經製造違規事證，在15日上午又約詢了一位檢察官到院，並向張博雅書面「自首」。他說，未來一週監院高層勢必要絞盡腦汁，考慮如何逃脫他光天化日之下設下的陷阱，如果監察院要假裝不知道他犯規，或另找委員「接管」此案，「我還有一個更毒辣的招數可用，暫不透露。」

(中時 )