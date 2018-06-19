TWICE定延姐 演機器人保鑣討罵

2018年06月19日 14:58 時報周刊 溫博鈞

(龍華電視提供)

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出道六年的孔昇延，最讓人印象深刻的是《Circle：相連的兩個世界》裡的外星人和《My Only Love Song》穿越古代的公主，孔昇延勇於挑戰不同角色磨練演技，這次在《你也是人類嗎？》飾演機器人南信III(徐康俊 飾)的保鑣，是孔昇延第一次擔任有線台戲劇女主角。

孔昇延去年主演《Circle：相連的兩個世界》韓靜妍一角，但因為『靜妍』韓語讀音與妹妹定延一樣而引起話題。總被定義成TWICE定延的姐姐，為了讓大家記得她是「演員孔昇延」，並且突破以往的角色，拍戲時只要不用替身或借位，幾乎都是親自上陣，《你也是人類嗎？》第一集播出南信(徐康俊 飾)毆打姜小風(孔昇延 飾)太過於真實，而引起大眾熱烈討論，事後訪問是因應導演要求真實感而採取真打，網友們紛紛替她抱屈，孔昇延也表示當下有暫時失去聽力，如此敬業的態度，讓人不捨。

《你也是人類嗎？》目前在韓國已播到第四集，就已經話題性十足，女主角的人設早已被網友們撻伐到想巴她後腦勺，但也有網友說孔昇延太勇敢了，居然敢接演這麼不討喜的角色，希望後面編劇可以幫她平反，因為有了豬隊友姜小風扯後腿，讓大家更加心疼南信III(徐康俊 飾)，暫時是看不到男女主角的粉紅泡泡，只好先坐等男一男二的CP線。

《你也是人類嗎？》已於6月6日起，每周三、四中午12點在「歡樂看Fain TV 」同步韓國上架，讓你手機追劇不間斷。‪6月22日‬起，中華電信MOD> 戲劇>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)