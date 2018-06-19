打破韓國寡占高階市場 大陸製世界最大貨櫃輪上海交船

由江南造船承造，世界最大等級的全貨櫃輪「宇宙論」在12日交船予中遠海運集團，象徵中國大陸打破過去超大型全貨櫃輪僅能由少數國家建造的寡占情況。(圖/中遠海運 107年6月12日)

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中時電子報

中國遠洋海運集團有限公司(COSCO Shipping)12日發布新聞，該集團訂購的21,000 TEU超大型全貨櫃輪中遠海運「宇宙輪」(COSCO Shipping Universe)在上海江南造船（集團）有限責任公司命名交船。中遠海運集團副總經理王宇航，中船集團副總經理南大慶，中國誠通集團副總裁童來明，以及中遠海運控股、中遠海運集運、江南造船等單位領導和嘉賓出席儀式。中遠海運集團外部董事何慶源先生應邀參加活動，並由其夫人李紅秋女士為新船命名。

大陸製世界最大等級全貨櫃輪交船

中遠海運宇宙輪是江南造船為中遠海運集團建造的六艘21,000箱(TEU全稱為Twenty-foot Equivalent Unit，20呎標準貨櫃，用來衡量裝載能力)貨櫃超大型全貨櫃輪(ULCV)的首船。作為中遠海運全貨櫃輪隊的核心旗艦，該船即將投入遠東至歐洲精品航線營運，成為「海上絲綢之路」的新使者和新名片，為中國大陸「一帶一路」戰略的實施提供堅強的運力保證，也必將在即將到來的航程中為大陸航運增光添彩。

宇宙輪的駕駛臺。(圖/中遠海運 107年6月12日)

中遠海運宇宙輪總長400公尺，船寬58.6公尺，型深33.5公尺，最大吃水16公尺，設計航速22海里/小時，最大載重量198000 噸，最大載箱量21,237 TEU，配備1,000 個冷藏箱插座，入LR 和CCS 雙船級。該輪在大幅度提升船舶裝載能力的同時，充分考慮航線攬貨種類和配載操作的實際需求，加大配載靈活性，提高冷箱、危險品箱、重箱和高箱的有效裝載能力。突破了超大型全貨櫃輪的「結構設計的關鍵技術」，提前滿足URS11A、URS34的結構規範統一要求。

以中遠海運宇宙輪為開端，江南造船將繼續為中遠海運集團建造其餘5艘21,000箱姐妹船，並將於2019年全部交船。

宇宙輪命名儀式。(圖/中遠海運 107年6月12日）

去年5月，香港的東方海外貨櫃航運有限公司(OOCLL)接收向韓國三星重工訂購的「東方香港號」(OOCL HONG KONG)成為世界上最大的超大型貨櫃輪，其裝載量為21,413櫃，至今裝載量仍為世界第一。

World's longest ship OOCL Hong Kong!

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據維基百科資訊，裝載量逾2萬的全貨櫃輪，皆為三星重工、韓進重工、大宇造船等韓國廠商製造。因此「宇宙輪」象徵中國大陸造船業在高階船舶建造領域的突破，躋身為少數能建造此等級全貨櫃輪的國家。

承造「宇宙輪」的江南造船（集團）有限責任公司，是中國船舶工業集團公司所屬，大陸歷史最悠久的國防工業造船企業。創建於清朝同治四年(1865年)，歷經江南機器製造總局、江南船塢、海軍江南造船所、江南造船廠。1996年改制為江南造船（集團）有限責任公司。

(中時電子報)

文章來源：21000TEU超大型集裝箱船中遠海運宇宙輪命名交付

文章來源：「東方香港」號命名為東方海外創新里程

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