打破韓國寡占高階市場 大陸製世界最大貨櫃輪上海交船

2018年06月19日 15:35 中時電子報 喻華德

中國遠洋海運集團有限公司(COSCO Shipping)12日發布新聞，該集團訂購的21,000 TEU超大型全貨櫃輪中遠海運「宇宙輪」(COSCO Shipping Universe)在上海江南造船（集團）有限責任公司命名交船。中遠海運集團副總經理王宇航，中船集團副總經理南大慶，中國誠通集團副總裁童來明，以及中遠海運控股、中遠海運集運、江南造船等單位領導和嘉賓出席儀式。中遠海運集團外部董事何慶源先生應邀參加活動，並由其夫人李紅秋女士為新船命名。

大陸製世界最大等級全貨櫃輪交船

中遠海運宇宙輪是江南造船為中遠海運集團建造的六艘21,000箱(TEU全稱為Twenty-foot Equivalent Unit，20呎標準貨櫃，用來衡量裝載能力)貨櫃超大型全貨櫃輪(ULCV)的首船。作為中遠海運全貨櫃輪隊的核心旗艦，該船即將投入遠東至歐洲精品航線營運，成為「海上絲綢之路」的新使者和新名片，為中國大陸「一帶一路」戰略的實施提供堅強的運力保證，也必將在即將到來的航程中為大陸航運增光添彩。

宇宙輪的駕駛臺。(圖/中遠海運 107年6月12日)

中遠海運宇宙輪總長400公尺，船寬58.6公尺，型深33.5公尺，最大吃水16公尺，設計航速22海里/小時，最大載重量198000 噸，最大載箱量21,237 TEU，配備1,000 個冷藏箱插座，入LR 和CCS 雙船級。該輪在大幅度提升船舶裝載能力的同時，充分考慮航線攬貨種類和配載操作的實際需求，加大配載靈活性，提高冷箱、危險品箱、重箱和高箱的有效裝載能力。突破了超大型全貨櫃輪的「結構設計的關鍵技術」，提前滿足URS11A、URS34的結構規範統一要求。

以中遠海運宇宙輪為開端，江南造船將繼續為中遠海運集團建造其餘5艘21,000箱姐妹船，並將於2019年全部交船。

宇宙輪命名儀式。(圖/中遠海運 107年6月12日）

去年5月，香港的東方海外貨櫃航運有限公司(OOCLL)接收向韓國三星重工訂購的「東方香港號」(OOCL HONG KONG)成為世界上最大的超大型貨櫃輪，其裝載量為21,413櫃，至今裝載量仍為世界第一。

World's longest ship OOCL Hong Kong! The Maritime Post（@themaritimepost）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 22 日 下午 12:11 張貼

據維基百科資訊，裝載量逾2萬的全貨櫃輪，皆為三星重工、韓進重工、大宇造船等韓國廠商製造。因此「宇宙輪」象徵中國大陸造船業在高階船舶建造領域的突破，躋身為少數能建造此等級全貨櫃輪的國家。

承造「宇宙輪」的江南造船（集團）有限責任公司，是中國船舶工業集團公司所屬，大陸歷史最悠久的國防工業造船企業。創建於清朝同治四年(1865年)，歷經江南機器製造總局、江南船塢、海軍江南造船所、江南造船廠。1996年改制為江南造船（集團）有限責任公司。

(中時電子報)