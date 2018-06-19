華航7月起開航高雄-香港-雅加達 穩居南出市場領先地位

2018年06月19日 15:01 工商 張佩芬

中華航空積極拓展服務南台灣旅客，自7月1日起獨家開航高雄經香港飛往雅加達航線，以波音B737-800客機天天飛航，穩居南台灣領先地位。為慶祝開航，華航推出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價9,500元起，商務艙21,000元起，提供旅客更便捷、彈性的選擇。

印尼人口眾多，與台灣經貿往來密切。目前華航印尼航點包括雅加達、泗水、峇里島等地，總計每周飛航28班，市佔率居首。華航看好印尼市場，台北-雅加達直飛航班自2017年 12月改為A350新機飛航，也與天合聯盟盟航印尼航空合作共掛班號，延伸飛往印尼日惹市、三寶瓏、班達楠榜、坤甸、棉蘭、巴里巴板、北乾巴魯及錫江等城市。

2018年5月起新增峇里島至澳洲伯斯聯營航班，航網布局更為綿密。華航持續開發台商及兩地互訪旅遊客源，瞄準印尼旅客來台中轉歐美商機，強化轉運效益。

根據民航局統計資料，2018年前4月東南亞市場運量及運能持續成長12.4% 及9%，而國際航空運輸協會 (IATA) 6月發布2018年市場預估報告，亦進一步調升亞太市場運能與運量成長率，顯示東南亞航運市場仍具發展潛力。華航目前飛航15個東南亞航點。

配合新南向政策，今年度台北-曼谷、高雄-曼谷、台北-檳城等陸續增班，加上7月起新增高雄-香港-雅加達航線，總計東南亞每周飛航167班。

華航長期耕耘南台灣市場，每周113個航班由高雄及台南出發前往東南亞、東北亞及兩岸等重要城市，包括香港、曼谷、馬尼拉、新加坡、雅加達、大阪、東京、札幌、熊本、琉球、首爾、上海、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶等18個航點；華航與華信總航班數占國內南出市場約 3成，穩居領先地位。

(工商 )