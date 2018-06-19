腸病毒重症再添3例 疾管署預估6月下旬達高峰

2018年06月19日 15:01 中時 魏怡嘉

腸病毒併發重症再添3例！分別為北部5歲男童與4歲女童，以及中部3歲男童，其中北部2例個案目前情況穩定，1例仍住院觀察，另1例已出院；疾管署官員表示，今年累計已有15例腸病重症病例，其中又以感染伊科病毒11型最多，預計腸病毒將在6月下旬達高峰，所幸隨著學校放暑假，疫情可望趨緩。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，北部5歲男童6月初曾因發燒、頭痛等症狀就醫，之後出現下肢無力情形再次就醫住院治療，經檢驗為克沙奇病毒A9型感染併發重症；北部4歲女童5月上旬因陸續出現發燒、咳嗽有痰等上呼吸道症狀就醫住院，5月下旬則出現嘔吐、嗜睡、下肢無力等症狀，經檢驗為伊科11型腸病毒重症。

至於中部3歲男童，其於5月底至6月初因發燒、皮膚出疹等症狀就醫，之後因出現下肢肌肉酸痛、步態不穩等症狀住院，經檢驗為克沙奇病毒A4型感染併發重症。吳佩圜指出，經衛生單位調查，推測北部5歲男童與中部3歲男童為無症狀帶原者接觸感染，同住家人與就讀幼兒園師生目前無人有疑似腸病毒症狀；北部4歲女童同住家人亦無疑似症狀，由於近期社區有伊科11型腸病毒流行疫情，推測可能為社區感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據疾管署統計，上周腸病毒健保門急診就診計1萬2553人次，較前一週上升4.6％。今年目前已累計15例腸病毒併發重症病例、含2例死亡；而重症病例當中，有5例感染伊科病毒11型、克沙奇A4型、克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，另克沙奇A9型、克沙奇A16型、克沙奇B2型及克沙奇B3型各1例。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，惟近期伊科病毒11型陽性數明顯增加，由於今年已出現25例腸病毒71型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒71型活動。

羅一鈞指出，雖然腸病毒重症病例增加，但上周停班停課數已經下降，顯示疫情有趨緩的情形，加上學校即時放暑假，腸病毒疫情可望下降；疾管署提醒，腸病毒的傳染力極強，正確勤洗手是預防最有效的預防方法。5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

(中時 )