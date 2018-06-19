Super Junior藝聲出道13年 後輩竟不知本名

（愛奇藝台灣站提供）

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時報周刊
溫博鈞
（愛奇藝台灣站提供）

出道13年的韓國男團Super Junior，於年初推出專屬綜藝《Super TV》獲得熱烈迴響，第一季結束後不到兩個月就以《Super TV2》迅速回歸，並以「爭奪綜藝王」為目標，邀請偶像藝人與號稱「綜藝偶像」的Super Junior對決，日前釋出的前導影片中，成員們也透露本季節目構想的初衷，希望打造即使不是ELF(Super Junior官方粉絲名)也能開心享受的節目，金希澈還逗趣的說：「以後我們結婚生子，也讓孩子做這個節目，做到32季吧!」

《Super TV2》在眾人期待下，於六月正式登場，首集開場由有著「綜藝大勢」封號的李東海負責，沒想到，一開口立刻引來金希澈吐槽：「連TWICE的SANA，韓文都講得比你流利啊！」但他維持一貫「做自己」的節奏，堅持說完開場白，還帥氣地將手卡丟向鏡頭，自信的模樣，使成員們笑翻。《Super TV2》以「爭奪綜藝王」為主題，邀來睽違一年四個月回歸的女團AOA，難得能與女團單獨錄節目的Super Junior，在AOA登場瞬間陷入尷尬，李東海、藝聲默默不敢動，連「反應王」崔始源都忍不住睜大眼盯著出場來賓發愣，還被發現從臉到脖子都通紅，害他急忙解釋：「是因為太久沒有見到啦！」

為了爭奪「綜藝王」的封號，Super Junior事前研究AOA每位成員的才能進行驗證與對決，其中最令人矚目的成員就是藝聲，首場對戰「仰臥起坐」就輸給惠晶，與雪炫玩起「當然囉！」的遊戲，氣勢更是兵敗如山倒，雪炫一連以「有去美容室嗎？」、「你知道你髮型很一般嗎？」及「你素顏嗎？」等問題，讓十分在乎造的藝聲相當錯愕，頻頻回頭問成員：「我看起來真的不OK嗎？」甚至在利特即興問AOA，Super Junior每個成員本名時，也只有藝聲的本名，AOA想老半天答不出來，害他再度陷入失落的情緒之中，搞笑又心酸的場面，卻讓現場氣氛High翻天。

《Super TV2》前導影片中，成員們不經意道出自出道以來，多少都擔心節目上與女團同台，會讓心愛粉絲不開心，但因第一季邀請五組女團共同參與的「春季運動會」造成話題，受到許多正面肯定，讓Super Junior信心大增，成員熱烈討論要打造大眾都喜歡的綜藝節目，銀赫與東海默契十足的提出「每季都增加一個Super Junior成員」的構想，指定下一季加入的會是厲旭，金希澈帶著真心的笑說：「就讓我們做到32季吧！」爆笑有趣的內容，於每週五中午12點在愛奇藝台灣站獨家播出。

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