赴日注意！ 日本新法案 將嚴格控管「抽煙場所」

2018年06月19日 15:10 中時電子報 李靖棠

據產經新聞報導，在執政的自民黨與在野勢力取得基本共識後，日本為限制和控管二手煙，新提出的管制法案（受動喫煙法案），於今日在眾議院以多數贊成通過，將交付參議院進行最後表決。一旦明日的院會上通過此案，最快將於2020年東京奧運（Tokyo 2020）前的4月份開始實施，屆時將對眾多餐飲業和老菸槍們，造成不小衝擊。

此一管制法案落實後，未來全日本的學校、醫院和政府機關室內全面禁菸；而各類餐廳和辦公室內，原則是全面禁菸，可因各自需求增設專門獨立的「吸煙室」。這對於長年習慣在居酒屋、燒烤等餐廳內吸煙的日本人，恐怕將是一段痛苦的轉換期。

但由於日本地狹人疇，不少餐廳的室內面基本就擁擠，增設隔離的吸菸區也有困難。在野黨遂提出，資本額5,000萬日幣（約1,362.4萬台幣）以下、店面面積小於100平方公尺的餐廳，佔全國5成5的比例，可免除於限制之外。目前細節仍持續在協商中，此類小型餐廳能否得到「豁免」仍無定案。但可以確定的是，未來赴日本旅遊的台灣民眾，如有吸煙習慣者，恐需睜大眼睛看清楚，以免造成誤會或甚至觸法。

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(中時電子報)