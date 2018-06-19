濕疹折磨生不如死 23歲港女殺死雙親自戕亡

2018年06月19日 15:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

罹患免疫疾病真可怕，一女性患者因不堪病痛折磨，竟然釀出奪走三命的人倫悲劇！23歲香港女子因為天生有濕疹體質，在精神失控的情況下，於西洋父親節當天手刃雙親再自戕身亡，憾事傳開震驚香港社會。

香港蘋果日報報導，香港警方於昨（18）日獲報，有民眾無法連絡位於北門地區的親友，當警方趕到民宅並破門而入，已發現一對夫妻及其女兒陳屍家中，其女兒留下一封遺書說，因為不堪長期濕疹困擾，生不如死。

警方發現死者頭上罩著塑膠袋，死於自己的臥房，夫妻則倒臥在不同房間而斃命，兩人胸口並有刀傷。

據了解，該女子曾在網上抱怨父母，將濕疹體質遺傳給他，讓她生不如死。她曾形容自己的病狀，傷口經常「出黃水」，用類固醇治療濕疹就像吸毒，雖能短時間收效，但無法根治。她哀嚎「你做什麼都沒有用，除了等死，連日常社交生活也沒有」。她在情緒崩潰時，更曾詢問如何自殺。

其實此悲劇並非香港首例，3年前也有一名患濕疹的23歲男子，趁母親在煮中藥時，想不開跳樓輕生。

香港精神科醫師指出，不少無藥根治的濕疹、紅斑性狼瘡等疾病，容易影響患者生活或社交，導致躁鬱症。除了積極藥物及心理治療雙管齊下，家人最重要的是聆聴及耐心陪伴，協助其度過難關。

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(中時電子報)