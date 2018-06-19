環保署新修正水措計畫今上路 重大違規可廢許可3年

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環保署於去年預告的「水汙染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，於今（19）日正式公告上路，除鼓勵合法業者，簡化行政流程外，針對重大違規業者，也首度祭出未來3年內不再核發許可等管制措施，來促使業者主動守法。

環保署依據《水汙法》授權訂定「水汙染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」（水措計畫），於去年預告過後，經過公聽會蒐集各方意見，最終於今日發布公告，共有7項重點。

第一，許可證對象區分為特定、一般及簡要3類；特定對象除應技師簽證及功能測試外，應揭露項目需專家協審規定；一般對象如工業區、染整、電鍍等，每日達100公噸或原廢水含有害物質者，須功能測試及技師簽證；簡要對象如砂石業、畜牧業、服務業等，免試車、功能測試及技師簽證相關規定。

第二，事業單位於3年內遭裁處停工2次以上，違規情節重大2次以上，經廢止其水措計畫或許可證後，3年內不得再申請。第三，簡化事前變更及應執行功測條件，如廢水處理設施單元汰舊換新等免辦理功能測試。第四，明確涉及廢水處理設施功能及設備需由簽證技師負責。

第五，增訂一次性審查規定，文件應補正時，主管機關應將審查意見一次性提供。第六，申請日前1年內未違反《水汙法》的業者可簡化許可申請程序。第七，簡化水汙染防治許可證變更程序。環保署強調，修法後，主管機關可集中資源查核管理非法事業，落實技師簽證品質，提升審查效率。

(中時 )

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