協助花蓮災後重建 瑞助營造獲頒感謝狀

2018年06月19日 15:23 工商 曾麗芳

今年初，花蓮大地震造成重大災情，長期投入公益震災的瑞助營造修繕團隊，前進災區協助美崙國中、國風國中進行校園修復工作，還給師生一個安全的教學環境。上述兩所學校為表達感謝，邀請瑞助營造參加畢業典禮並頒發感謝狀。

曾投入2014高雄八一氣爆、2016台南強震修繕的瑞助營造，循著過往累積的SOP經驗，快速決定投入花蓮災後重建，排除危樓疑慮，鎖定泥作、油漆、結構補強、壁磚、地磚、導盲磚、鋁門窗等修繕項目；其中，合作夥伴虹牌油漆免費贊助原料響應善舉，其餘工程金額約200多萬元由瑞助營造無償協助。

設有特教班的國風國中表示，花蓮地震災後復建工作，除了教育部與縣府給予經費協助，感謝瑞助營造在災後第一時間提供該校搶險搶修的工程支援。

其中，包括睿智樓前廣場導盲磚損壞修補、涵玉樓一樓水泥牆面與扶手裂縫修補、遊藝樓一樓走廊全面修復以及機車棚水溝水泥框修復等，讓全校師生能在安全無虞的環境下進行教學活動，更讓特教班乘坐輪椅的孩子們，避免在災後崎嶇的走廊上顛簸行進。

事實上，瑞助營造並無任何工案在花蓮。隨著修繕工程告一段落，瑞助修繕團除了祝福畢業生展開新的學習人生，也期待台灣後山儘快恢復往日榮景，下次將以觀光名義前來敘舊。

(工商 )