協助花蓮災後重建 瑞助營造獲頒感謝狀

花蓮兩所國中為表達感謝，邀請瑞助營造參加畢業典禮並頒發感謝狀。（圖／瑞助）

友善列印
工商

今年初，花蓮大地震造成重大災情，長期投入公益震災的瑞助營造修繕團隊，前進災區協助美崙國中、國風國中進行校園修復工作，還給師生一個安全的教學環境。上述兩所學校為表達感謝，邀請瑞助營造參加畢業典禮並頒發感謝狀。

曾投入2014高雄八一氣爆、2016台南強震修繕的瑞助營造，循著過往累積的SOP經驗，快速決定投入花蓮災後重建，排除危樓疑慮，鎖定泥作、油漆、結構補強、壁磚、地磚、導盲磚、鋁門窗等修繕項目；其中，合作夥伴虹牌油漆免費贊助原料響應善舉，其餘工程金額約200多萬元由瑞助營造無償協助。

設有特教班的國風國中表示，花蓮地震災後復建工作，除了教育部與縣府給予經費協助，感謝瑞助營造在災後第一時間提供該校搶險搶修的工程支援。

其中，包括睿智樓前廣場導盲磚損壞修補、涵玉樓一樓水泥牆面與扶手裂縫修補、遊藝樓一樓走廊全面修復以及機車棚水溝水泥框修復等，讓全校師生能在安全無虞的環境下進行教學活動，更讓特教班乘坐輪椅的孩子們，避免在災後崎嶇的走廊上顛簸行進。

事實上，瑞助營造並無任何工案在花蓮。隨著修繕工程告一段落，瑞助修繕團除了祝福畢業生展開新的學習人生，也期待台灣後山儘快恢復往日榮景，下次將以觀光名義前來敘舊。

(工商 )

環保署新修正水措計畫今上路 重… 基隆市文化局長馬嫻育　今請辭獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。