南印驕傲！阿米爾罕也愛丹奴什

《跟著IKEA衣櫥去旅行》歌舞呈現歡樂氣氛。（甲上提供）

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丹奴什飾演阿賈。（甲上提供）

繼北印度寶萊塢天王阿米爾罕被譽為「印度的良心」後，南印度「演歌編導」多棲天才男星丹奴什也享負盛名，不僅拿下「印度奧斯卡」最佳新人獎，成為阿米爾罕自監自演電影《隱藏的大明星》中的彩蛋之一，更被權威媒體盛讚為「南印的驕傲」。而丹奴什所主演的最新動人勵志電影《跟著IKEA衣櫥去旅行》不僅在坎城影展驚豔四座，更獲得知名影評網站IMDb評價7.6分的好成績，外媒《好萊塢報導者》也給出高度讚賞：「這部電影會帶給觀眾意外的驚喜！」

年度動人勵志電影《跟著IKEA衣櫥去旅行》由《百萬精先生》導演肯史考特執導，「南印的驕傲」丹奴什、《大藝術家》坎城影后貝芮妮絲貝喬、《神奇大隊長》艾琳莫里亞蒂等人主演。日前《跟著IKEA衣櫥去旅行》在巴黎舉行首映，導演肯史考特率主演丹奴什和貝芮妮絲貝喬參與盛事，現場不僅讓上千位影迷粉絲與丹奴什齊唱片中舞曲，主辦單位最後更索性將影廳一秒變舞廳，直接放音樂讓丹奴什和貝芮妮絲貝喬走到座位區與粉絲近距離互動飆舞，讓現場感染電影中的歡樂氣氛。

其實丹奴什是印度著名的全方位影星，能演戲、唱歌、跳舞和編導全難不倒他，就連「印度的良心」阿米爾罕都對他非常激賞。阿米爾罕甚至為他在《隱藏的大明星》安排了一個彩蛋，片中激勵主角變成網紅歌星的那段Youtube唱歌影片正是丹奴什為另一部電影所演唱的電影主題曲，由此也可看出阿米爾罕對丹奴什的高評價。

電影敘述從小在單親家庭長大的阿賈(丹奴什飾)是在孟買街頭賣藝的魔術師，母親意外過世後，他決定帶著母親的骨灰前往巴黎尋找從未謀面的生父。阿賈抵達巴黎後，在IKEA遇見了命中注定的女孩瑪莉(艾琳莫里亞蒂飾)，身無分文的他躲進IKEA的衣櫥過夜，沒想到卻連人帶「衣櫥」被送往了英國，還被警方當成非法移民遣返西班牙。阿賈之後輾轉流浪到了羅馬，不但跟女明星奈莉(貝芮妮絲貝喬飾)有了難解之緣，更被義大利黑手黨追殺，他甚至冒險登上熱氣球飛越地中海來到了利比亞，歷經無數冒險後終於回到了法國。而這一段又一段超展開的意外旅程也讓他明白，只要發揮想像力，就能勇敢讓夢想實現。電影6月22日在台上映。

(中時 )

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