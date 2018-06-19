朝聖祕境卻全是觀光客！網傻眼：「粉鳥」已死

祕境？宜蘭粉鳥林湧入眾多觀光客朝聖，沙灘站滿人潮、甚至被踩平。（圖／楊儒門 授權使用）

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中時電子報
這般景像，讓漁港船主也大嘆，「人比魚多」。（圖／楊儒門 授權使用）

宜蘭東澳的粉鳥林漁港以美麗海景、人潮少聞名，去年一度因爆紅後的遊客亂象而封閉，直到上月祕境沙灘才又整修重新開放。近日端午節連假期間湧入大批朝聖人潮，除了有遊客感嘆祕境絕景滿是觀光客、港口船東直呼「人比魚多」，周邊建設也被發現各項缺失，讓網友感嘆，「完了，粉鳥（林）死亡了」。

粉鳥林是一處位於東澳烏石鼻的僻靜漁港，獨特隱蔽的地理位置，加上嶙峋奇岩怪石，是內行人才知道的祕境海域；後隨著這個祕境地點曝光後，吸引眾多遊客朝聖，卻同時也讓海灘滿布垃圾、漁港停車場擠滿車潮，去年還一度因安全考量封閉，上月才完成周邊建設整修重新開放。

楊儒門擔憂，祕境不再是祕境，周邊設施也不足。（圖／楊儒門 授權使用）
原本是僻靜海岸的粉鳥林漁港，被喧囂人聲取代。（圖／楊儒門 授權使用）

不過，昨日楊儒門在臉書貼出端午連假期間的粉鳥林現況照，發現沙灘上全是觀光客，從照片中甚至看不到海灘面貌，「人多到，地都踩平了」，讓他質疑真的是祕境嗎？感嘆台灣人的好奇心殺死貓，並轉述有當地港口的船主說，遊客都比魚多。

他觀察到，雖然粉鳥林才歷經整修，但周邊設施仍不足，像是港口與祕境只有相隔防波堤，加上人潮導引、垃圾處理、停車空間、廁所設置等管理和配套都有待改善，讓他擔憂，一旦出現髒亂，這個景點就完了。

照片曝光後引發網友討論，有留言說，「毀了」、「好慘」、「粉鳥死亡了」，還有民眾感嘆，「報出來就不是祕境啦」、「一點都不神祕，馬上變一般沙灘」、「前幾年常常一個人去看海放鬆，沒想到現在已經人滿為患」。

(中時電子報)

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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