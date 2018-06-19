艾希頓庫奇在家顧娃 蜜拉庫妮絲放閃：我老公全世界最棒

2018年06月19日 15:34 中時 潘鈺楨

蜜拉庫妮絲（左）與凱特麥金儂。（龍祥提供）

好萊塢性感女神蜜拉庫妮絲堪稱人生勝利組，擁有天生精緻的混血五官與火辣身材，憑藉電影《黑天鵝》全球爆紅，去年不僅高居富比世排行最高片酬女星第五名，今年暑假也將以最新動作喜劇大片《老娘也要當間諜》再度席捲全球。

蜜拉庫妮絲自《熊麻吉》後，性感活潑的喜劇女神形象深植人心，本次，她將與出身艾美獎得獎綜藝節目《週六夜現場》的笑料女王凱特麥金儂首度搭檔，展開一段爆笑又瘋狂的閨密大逃亡。片中蜜拉庫妮絲飾演一個被間諜男友狠甩、人生又一事無成的廢柴女子，然而戲外，她與結婚近三年的老公艾希頓庫奇感情依舊甜滋滋，小倆口四處放閃羨煞旁人。拍攝《老娘也要當間諜》期間，蜜拉庫妮絲當起空中飛人全球跑透透，艾希頓庫奇最初不但擔任專職奶爸照顧兩個萌娃，後來還特地不辭千里地飛去歐洲陪伴她，讓她倍感窩心，在媒體訪問中更毫不掩飾地瘋狂大讚：「我有全世界最棒的老公！不蓋你，我簡直是全世界最幸運的人！」

《老娘也要當間諜》最新釋出的中文前導預告，以007龐德一般的氣勢揭開序幕，緊接著登場的卻是兩個連車都開不好的魯蛇女，超高反差令人忍不住捧腹大笑。預告中，蜜拉原本平凡的人生，因前男友的間諜身分而風雲變色，就連好閨密凱特也被拖下水，被迫將一支裝著機密的USB吞下肚。兩個女孩一起展開瘋狂大逃亡，歷經了殺人放火、失速飆車、被敵人吊打狂踹之後，半路出師的她們化身女間諜，參與了一連串不可思議的艱鉅任務！

蜜拉和凱特兩位女主角首次合作便一拍即合，倆人情同好閨密時常整天溺在一起。凱特直說她和蜜拉是「一見鍾情」，接著更不改鹹濕風格，爆料她們的「閨房密事」，原來姊妹倆經常整晚在房間一起做鍛鍊私密處的凱格爾運動。而蜜拉則開玩笑說：「我們真的很愛對方啦，要是再有人質疑，我就要自爆『我其實超討厭她』！」

《老娘也要當間諜》故事描述神經質的奧黛麗（蜜拉庫妮絲 飾）和她壞脾氣的閨蜜摩根（凱特麥金儂 飾）某天發現自己不小心捲入致命的追殺行動裡，原來奧黛莉的前男友竟然是國際頭號大間諜，正遭受各路殺手追殺。在前男友和一名殺手意外死於奧黛莉公寓之後，嚇瘋的兩女決定帶著藏有最高機密的隨身碟，展開超「ㄎㄧㄤ」的大逃亡！電影將於8月17日全台上映。

(中時 )