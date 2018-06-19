22日公佈自做民調！林為洲透露曾接到這3人電話

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中時
楊佳穎

國民黨2018新竹縣長一役，最終撤銷全民調、通過提名新竹縣副縣長楊文科參選，讓立委林為洲質疑自己「被做掉」，除多次重申將堅持制度，義無反顧奮戰到底，更要自做民調，將在22日公佈結果。林為洲19日也爆料，除了有接到前總統馬英九、新北市長朱立倫親自致電關心，民進黨秘書長洪耀福也曾打電話慫恿參選，自己則要洪別見縫插針、少來這一套。

林為洲19日表示，自做新竹縣長民調將分別在19、20、21日晚間6時30分至9時30分進行，22日也將召開記者會公布結果。對於恐遭開除黨籍，他直言，只因堅持遊戲規則跟制度，「真的無奈」，但一定會反抗，「不會摸摸鼻子算了，這不是我的個性」，黨中央改變遊戲規則，對國民黨來說是很大的傷害，將來年輕人、中生代，誰敢依照國民黨訂定的規則去走？

至於有人將「卡林」比喻為「換柱2.0」，林為洲則說，這次比換柱更嚴重，當初也是走程序，但洪秀柱民調落後，「我是民調高被做掉」。

林為洲也提到，黨中央無論提名前後，都不曾主動打電話來說明，但馬英九在發「挺制度」聲明當天傍晚，有主動打電話來關心，而朱立倫前幾天也有致電給予安慰，並表達黨中央這樣做對黨會有不利影響，「我沒有主動打給他們過，都是他們主動打給我」。他進一步透露，洪耀福也曾打電話來慫恿參選，自己則回說這是見縫插針、少來這一套。

(中時 )

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