85度C推經典模型車加價購 全台限量3萬台

85度C推出典藏車款汽車模型加價購活動，全台僅限量三萬台。（圖／85度C）

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85度C表示，三款經典汽車模型，體積大小剛好符合小手操控，也不怕太小台容易弄丟。（圖／85度C）

看準喜愛收集汽車模型的車迷們眾多，85度C自6/21起，全台門市推出單筆消費滿150元，就可以加169元加購一台車，把MINI NEW HATCH、PORSCHE 911（991）Carrera S、Maserati Levante三款，紅、白、藍汽車模型帶回家，全台僅限量3萬台！

85度C這次選出三台典藏車款，分別是紅色的MINI NEW HATCH，車頂有英國國旗，堪稱是英國經典的三門小車；白色的PORSCHE 911（991）Carrera S，更是保時捷當中最經典不敗的一款跑車；藍色的是Maserati Levante，義大利跑車品牌Maserati生產的第一台休旅車。

85度C表示，三款車都是經典中的經典，模型車皆有原廠授權生產製造，以1:34-39的黃金比例打造，車身長度約11-12公分，外表車殼使用合金材質，有高質感仿真車烤漆，內裝座椅都按原車尺寸縮小是塑膠材質，駕駛座和副駕駛座兩邊車門可以打開，四個輪子有擬真橡膠輪胎，可滑行轉動，且具迴力車功能，送給小朋友當玩具車玩，體積大小剛好符合小手操控，也不怕太小台容易弄丟。

6/21起到8/1，全台85度C門市單筆消費滿150元，即可加169元加購其中一款模型車；消費滿300元可加購2台，以此類推，款式任選，全台數量有限，MINI NEW HATCH（紅色）、PORSCHE 911（991）Carrera S（白色）和Maserati Levante（藍色），每款分別只有1萬多輛！

(工商 )

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