金正恩三度訪陸 或盤算下一步美朝會談對策

友善列印
中時

據大陸官方媒體報導，北韓領導人金正恩19日開始訪問北京，為期兩天。這是他三月以來第三次訪陸。據信，金正恩第三次訪陸的目的是，向大陸領導人通報他與美國總統川普上星期在新加坡舉行峰會（川金會）的細節，同時在一下輪美朝高層會談之前先與北京咨詢。

與前兩次一樣，北京和平壤都沒有在金正恩出訪前做出預告，但這一次大陸政府罕見授權官方媒體，在金正恩訪問開始時做出宣布。

一些分析人士說，北京接二連三接待金正恩訪陸，目的之一是向外界展示，大陸能夠在迅速發展的朝鮮半島無核化國際外交行動中扮演重要角色，而金正恩不斷訪陸的目的之一則是，為自己在與美國的談判中添加籌碼。

《紐約時報》指出，金正恩這次訪陸，正值美陸兩國貿易爭端不斷激化之際，這也給了他使美陸相互制衡的機會——在美國對他施壓，要求其廢除核武器時，他顯然也使出了這一策略。

近幾周來，金正恩似乎扭轉了北韓多年來的外交政策。上周他與美國總統川普在新加坡會面，這是北韓領導人與美國在任總統首次舉行會談。專家們認為，現在金正恩處在了一個令人羨慕的位置上，手中握有影響該地區兩個最大對手的籌碼。

新加坡峰會後，川普和金正恩在聯合聲明中承諾，將推進朝鮮半島無核化。但協議的措辭被廣泛批評為過於模糊，沒有給出清晰的時間表。

在川金會後，美國決定暫停與南韓的年度軍事演習，但是美國國務卿蓬佩奧說，在爭取到完全去核化之前，不會緩解對北韓的制裁。大陸則已經表示，單是新加坡會面，就已經是一個表達善意的舉措，應當推動減輕制裁。根據美朝簽署的新加坡峰會聯合聲明，蓬佩奧會很快與平壤高級官員就落實峰會的聲明舉行磋商。

美國之音中文網17日引據日本《朝日新聞》報導說，是大陸國家主席習近平要金正恩向川普提出停止美韓聯合軍演。報導援引未具名的大陸官員提供的消息說，習近平5月7日和8日在大連會晤金正恩期間，兩人討論了他們所謂「停止敵對軍事行動」的問題，習近平建議金正恩在會晤川普時提出這一要求。報導還說，北韓在北京的一名外交官表示，在金正恩與習近平會晤之前，對北韓來說，保證北韓政權的安全是他的首要任務，北韓尚未考慮要阻止美韓軍事演習的問題。

《朝日新聞》報導說，此外，金正恩還在與習近平會晤時說，他準備釋放三名被北韓扣押的美國公民。習近平表示讚同，稱根據美朝在棄核過程中同步行動的原則，北韓邁出這第一步後可以使北韓處於更加有利的地位。金正恩在從大陸回國後的第二天就釋放了被扣的三名美國人。

舉世關注的川金會落幕後，大陸復旦大學國際政治系副教授沈逸就在陸媒「觀察者網」撰文指出，川金會後發表的聯合聲明基本框架，是大陸提出的「雙暫停」倡議的落實與具體體現。「雙暫停」即是指北韓暫停核試活動，美韓則暫停聯合軍演。

(中時 )

赴日注意！ 日本新法案 將嚴格控… 2009年來頭一遭 泰國執行死刑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。