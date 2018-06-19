金正恩三度訪陸 或盤算下一步美朝會談對策

2018年06月19日 15:56 中時 王嘉源

據大陸官方媒體報導，北韓領導人金正恩19日開始訪問北京，為期兩天。這是他三月以來第三次訪陸。據信，金正恩第三次訪陸的目的是，向大陸領導人通報他與美國總統川普上星期在新加坡舉行峰會（川金會）的細節，同時在一下輪美朝高層會談之前先與北京咨詢。

與前兩次一樣，北京和平壤都沒有在金正恩出訪前做出預告，但這一次大陸政府罕見授權官方媒體，在金正恩訪問開始時做出宣布。

一些分析人士說，北京接二連三接待金正恩訪陸，目的之一是向外界展示，大陸能夠在迅速發展的朝鮮半島無核化國際外交行動中扮演重要角色，而金正恩不斷訪陸的目的之一則是，為自己在與美國的談判中添加籌碼。

《紐約時報》指出，金正恩這次訪陸，正值美陸兩國貿易爭端不斷激化之際，這也給了他使美陸相互制衡的機會——在美國對他施壓，要求其廢除核武器時，他顯然也使出了這一策略。

近幾周來，金正恩似乎扭轉了北韓多年來的外交政策。上周他與美國總統川普在新加坡會面，這是北韓領導人與美國在任總統首次舉行會談。專家們認為，現在金正恩處在了一個令人羨慕的位置上，手中握有影響該地區兩個最大對手的籌碼。

新加坡峰會後，川普和金正恩在聯合聲明中承諾，將推進朝鮮半島無核化。但協議的措辭被廣泛批評為過於模糊，沒有給出清晰的時間表。

在川金會後，美國決定暫停與南韓的年度軍事演習，但是美國國務卿蓬佩奧說，在爭取到完全去核化之前，不會緩解對北韓的制裁。大陸則已經表示，單是新加坡會面，就已經是一個表達善意的舉措，應當推動減輕制裁。根據美朝簽署的新加坡峰會聯合聲明，蓬佩奧會很快與平壤高級官員就落實峰會的聲明舉行磋商。

美國之音中文網17日引據日本《朝日新聞》報導說，是大陸國家主席習近平要金正恩向川普提出停止美韓聯合軍演。報導援引未具名的大陸官員提供的消息說，習近平5月7日和8日在大連會晤金正恩期間，兩人討論了他們所謂「停止敵對軍事行動」的問題，習近平建議金正恩在會晤川普時提出這一要求。報導還說，北韓在北京的一名外交官表示，在金正恩與習近平會晤之前，對北韓來說，保證北韓政權的安全是他的首要任務，北韓尚未考慮要阻止美韓軍事演習的問題。

《朝日新聞》報導說，此外，金正恩還在與習近平會晤時說，他準備釋放三名被北韓扣押的美國公民。習近平表示讚同，稱根據美朝在棄核過程中同步行動的原則，北韓邁出這第一步後可以使北韓處於更加有利的地位。金正恩在從大陸回國後的第二天就釋放了被扣的三名美國人。

舉世關注的川金會落幕後，大陸復旦大學國際政治系副教授沈逸就在陸媒「觀察者網」撰文指出，川金會後發表的聯合聲明基本框架，是大陸提出的「雙暫停」倡議的落實與具體體現。「雙暫停」即是指北韓暫停核試活動，美韓則暫停聯合軍演。

(中時 )