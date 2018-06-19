被誤傳夜會美女 吳鎮宇開腔澄清造謠「交給律師」

2018年06月19日 15:39 中時電子報 蔡曉婷

吳鎮宇方面澄清照片中人物。（圖／取自吳鎮宇工作室微博）

吳鎮宇回應緋聞。（圖／取自鎮宇DD的豬頭俱樂部微博）

吳鎮宇工作室第一時間回應緋聞。（圖／取自吳鎮宇工作室微博）

56歲香港影帝吳鎮宇曾演出電影《鎗火》、《無間道II》，2002年他與妻子王麗萍完婚，育有一兒，今(19日)卻被陸媒爆出疑似夜會女子的照片，稍早吳鎮宇先透過工作室帥氣回應，依據法規等消息轉發過500便來一一澄清，等數量達標，吳鎮宇終於開腔，澄清照片裡是和製片方的聚會，在場的都是工作同事，經紀人翻白眼回應消息太假，吳鎮宇則說：「交給律師啦！」

吳鎮宇今遭誤傳夜會一票朋友，其中更有幾名女子，今上午消息傳出後，中午吳鎮宇便透過工作室親上火線說：「大家好，對此不一一回覆。但請參照刑法第二百四十六條第一款，轉發過500後，我們來告訴你們照片中的每一位都是誰！」

對於莫名沾上緋聞，吳鎮宇工作室稍早再度發文澄清，指照片中是5月和電影《洩密者》的工作人員聚會，所謂的「美女」其實是片商代表，並酸媒體應該把照片LOGO拿開，讓大家看看所謂的「摟」是怎麼摟，經紀人說：「那麼勁爆幹嘛五月不放」，吳鎮宇本人則決定全權交給律師處理，以維護自身清白。

(中時電子報)