金門多年國小好「獨」特 騎獨輪車領畢業證書

多年國小的畢業生騎乘獨輪車，從校長陳來添手中領取畢業證書。（李金生攝）

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多年國小今天舉行畢業典禮，溫馨場面也有依依離情。（李金生攝）
小朋友展現他們在學期間認真學習，「人車合一」的紮實功夫。（李金生攝）
師長們用溫暖的雙手，帶領小朋友往前走。（李金生攝）
小朋友騎乘獨輪車領取畢業證書，邁向人生另一個新旅程。（李金生攝）
優秀同學在畢業典禮獲頒獎狀，家長也開心分享榮耀。（李金生攝）

金門多年國小11位應屆畢業生，在今（19）日騎乘獨輪車領取畢業證書，遵循傳統向母校師長們致敬，以飛揚的志氣邁向人生新旅程。輪圈交錯的弧形曲線中，有小朋友難捨的依依離情，也有少年仔的萬丈豪情。

學區跨越金湖鎮、金沙鎮，以當年駐守金門的王多年將軍為名創建的多年國小，與柏村國小、述美國小、安瀾國小、卓環國小、開瑄國小同屬金門著名的「將軍國小」，學童在就讀期間開始學習騎乘獨輪車，並騎車在畢業典禮中領取畢業證書，成為該校的傳統特色。

今年，多年國小的禮堂進行整修，校方特別借用國立金門農工的國際會議廳舉行畢業典禮，師長們用心妝點會場，氣氛十分溫馨。

11位畢業生仍依照傳統，輪流騎乘獨輪車上台，從校長陳來添手中領取畢業證書，在快慢多變的節奏中，展現他們在學期間認真學習，「人車合一」的紮實功夫。

小朋友毫不怯場的精采表現，贏得家長和來賓的一致好評，也讓同學們6年來筆硯相親、晨昏歡笑的歲月，在台上車來車往、台下掌聲四起中，畫下一個完美的句點。

(中時 )

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