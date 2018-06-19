議員質疑幼兒園長逼退教保員 中市府：依法介入調查

2018年06月19日 16:05 中時 盧金足

台中市議員蕭隆澤（左三）19日在總質詢時關切一家幼稚園園長疑似以不當言行，涉嫌脅迫相關教保員提前退休。（盧金足攝）

虐童事件頻傳，通報機制是否失靈？蕭隆澤等多名議員19日在總質詢時，不滿一家幼兒園的園長疑似爆粗口，涉以不當言行要求教保員提前退休，園內幼童疑遭園長不當對待，還拿出園長與家長的上千則網路對話給市長林佳龍，質問這是什麼溝通效率？教育局長彭富源表示，已針對管理缺失部分懲處園長，也將會同人事、政風單位，依合法程序介入調查，透過教育訓練、法規落實責任通報機制，建立不適任教師資料庫，保障學童安全。

台中市一家幼兒園去年發生幼童疑遭園長不當對待案件，市府教育局組成專業小組調查後，針對管理缺失部分懲處園長，但市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、張芬郁、翁美春、謝明源、何敏誠等多人今天在議會聯合質詢時進一步爆料，這家幼兒園去年發生幼童疑遭園長不當對待案件後，園長竟然爆粗口，語帶脅迫要求相關教保員提前退休，也質疑該名園長106學年度上任以來出勤不正常。

彭富源強調，對於該名園長疑以不當言行要求相關教保員提早退休一事，市府將會同人事、政風單位，共同介入調查；另針對園長出勤未完成請假程序，也將依規懲處。

教育局表示，幼童家長不滿園方未確實告知幼童頭部撞牆，而園長第一時間未通知家長及妥善通報，也未妥善建立校園安全事件的控管及通報流程，顯示園務管理有缺失。

該幼兒園去年發生幼童疑遭園長不當對待案件，園方向教育局解釋是幼童疑丟餐盤，才被帶進行政室，市府立即組成專業小組調查，雖未發現園長施暴證據，教育局將全案調查報告提送校長成績考核委員會議，依園長行政管理疏失處核予懲處。

幼兒園園長今天到議會備詢時，面對議員指控，她表示會自我檢討，但否認有向園內幼童施暴。

蕭隆澤等人則將該名園長與家長網路溝通的上千則對話列印出來，拿到備詢席給林佳龍，由於則數太多，議員拿著列印紙繞了好幾圈，質問為何從去年拖到今年還未處理出結果？彭富源趕緊收走列印紙張。

市府表示，市府除持續加強嬰幼兒疏忽、不當對待及虐待辨視教育訓練，貫徹責任通報機制，醫事、社工、教育、保育、警察等執行兒童及少年福利業務人員，發現兒少受到虐待或其他不當對待時，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，需立即於24小時內向主管機關通報，未依法通報者，市府依法裁罰6000元以上3萬元以下罰鍰。

市長林佳龍表示，台中市推出托育一條龍，一方面可做價格管制，另一方面也能讓家長安心送托，增加勞動參與率，幼兒園與托嬰中心也因為市府補助，降低經營成本，提供更好服務。

(中時 )