假帳號狂洗墾丁13名店一星負評 商家急喊告

圖為墾丁大街。(圖/中央社)

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中時電子報
／綜合報導

現代人很常會把網友評價當成一項依據，若是評價很高就會使消費者更願意前往消費，因此商家們也會相當在意網路評價，但就有一名網友Harry Wan在一天內，到商墾丁大街上13家名店的Google評價上留下1星負評，甚至出現攻擊性留言，這些被點名的商家氣炸，揚言提告。

根據蘋果報導，有一名眼尖網友就發現，最近在Google的店家評價上出現一個有名沒大頭照的網友到處洗負評，墾丁的13間店家都被標記了1星負評，留言處還留下了「投訴面有針筒後，被老闆娘用刀砍，差點送命」、「飯菜有糞便，地板有針筒」，這名網友甚至還在其中一間餐廳留了「老闆非禮我女友，還拿槍指嚇我們」的惡意留言。

這些被攻擊的店家都在地在知名店家，擁有固定的顧客群，包括滷味店、早午餐輕食店、熱炒、小火鍋、家常菜及麵食等11家小吃及餐廳，另外還有衝浪店與旅店也遭殃。這些不實指控，部分店家已透過Google系統刪除評論。但這名惡質網友Harry Wan唯獨對墾丁麥當勞相當友善，不僅給了五星，還留下「墾丁最好的餐廳」的評論，這也讓人質疑嘲諷墾丁意味十足。

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，此案已交由網路警察去偵查，發現惡意留言者登錄在Google的帳號是假帳號，且IP位置還不時變換，縣府已要求警方全力追查。

(中時電子報)

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