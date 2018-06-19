說綠是台灣價值被罵 姚文智：沒有要排斥其他人

民進黨台北市長參選人姚文智日前稱大小綠年底選舉要團結，並歸納綠為台灣價值，但遭到時力跟作家陳芳明反駁。(郭建伸攝)

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民進黨台北市長參選人姚文智日前提出「大小綠在年底選舉要團結」，堅持台灣價值，但時力立委徐永明並未領情，反指時力不是小綠，且綠不是唯一的台灣價值。對此，姚下午受訪時說，台灣價值可以擴充引伸，沒有要排斥其他人，當時他在時力場子說這番話，沒什麼問題，大家也一團和氣。

由於作家陳芳明在臉書上以「原來綠就是台灣價值」為題反批，認為台灣價值是一種思想檢查，並表示絕對不會投給民進黨的候選人。對此，姚文智說，無法評論陳芳明的言論，認為陳有很多誤會，且沒有思想檢查這回事，但他願接受公眾評論。

姚文智說，沒有人說綠是唯一的台灣價值，但民進黨過去在民主化努力，追求依靠的是價值信念，歸納為台灣價值。

媒體詢問是否被時力吃豆腐？姚說「不會」，雖然政黨之間本來就有合作與競爭，但民進黨與時力在「台灣價值」大方向還頗一致；他自己希望可以爭取時力支持，但可以理解政黨競爭的地方。

媒體追問像白、藍是台灣價值嗎？姚說，本來支持的白色力量，是大家都同意的價值，但現在越來越「走鐘」，比如看到白狼發畢業證書，卻好像事不關己；國民黨承認92共識，一直往中國大陸跑，怎麼可能同意他是台灣價值。

至於是否未來跟時力合作？姚說，當選要爭取所有支持，選票極大化，但不會背離理想方向，比如對台灣主權主張、對台北作為首都的地位。

(中時 )

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