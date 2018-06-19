青春專案首周 基警瓦解陳氏跨國運毒集團

基隆市警方於青春專案首周，破獲陳氏跨國運毒集團，並逮捕嫌犯。（張穎齊翻攝）

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基隆市警方於青春專案首周，在陳氏跨國運毒集團住處查獲一粒眠。（張穎齊翻攝）
基隆市警方於青春專案首周，在陳氏跨國運毒集團住處查獲一粒眠。（張穎齊翻攝）
基隆市警方於青春專案首周，破獲陳氏跨國運毒集團，並逮捕嫌犯。（張穎齊翻攝）

青春專案第一周基隆市警方即傳捷報！3名陳姓男子共組成陳氏跨國運毒集團，從事一粒眠的毒品交易，經過基隆市警方半年來鍥而不捨追查毒品來源，陸續將嫌疑犯緝捕到案，並查獲17公斤一粒眠，於17日辦理結案。

基隆市警察局第二分局偵查隊指出，陳嫌（40歲）為償還債務，以15萬元酬勞受雇利用行李夾帶毒品出境，二分局獲報後即成立專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，先在今年1月29日趁陳嫌將搭機出境前，在他新北市住處查獲第3級毒品一粒眠達9.7公斤，並將陳嫌裁定羈押。

隨後，專案小組會同內政部警政署刑事警察局溯源追查，於4月24日將策畫交通運毒的上游陳嫌（34歲）拘提到案，亦遭裁定羈押。本月7日青春專案首周，專案小組接著再南下至彰化縣花壇鄉，將提供毒品的上游陳嫌（42歲）緝捕到案，訊後裁定羈押。

警方在上游陳嫌的彰化住處，查獲到一粒眠達7.2公斤，現場查扣疑似製毒容器、化工原料及製毒手寫筆記等證物，本項專案共計查獲到的一粒眠近17公斤，成功瓦解陳氏跨國運毒集團，3名嫌疑人均已到案。

基隆市警局表示，案專案小組為貫徹安居及溯源緝毒精神，半年來鍥而不捨地追查毒品來源。另外學生暑假即將開始，為避免毒品流竄社會，危害國人身體健康及損害國家形象，二分局長林振明對此呼籲，青少年朋友們切勿因為好奇、身心壓力或同儕引誘沾染毒品，危害一生，二分局將持續掃蕩毒品犯罪，避免毒品危害社會治安及國人健康。

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(中時 )

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