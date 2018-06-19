長期用單側牙齒吃東西不改 醫生爆：會有5種危害

2018年06月19日 16:07 中時電子報 戴安瑋

許多人吃東西不知不覺總是用某一側（單側）牙齒咀嚼，牙齒矯正醫生表示，此看似微不足道的壞習慣，會造成5種危害，包括大小臉，臉型不對稱；牙齒磨損；不常用的那側易生病；錯頜畸形、咬合關係紊亂，以及胃病，建議民眾自我糾正或就醫檢查，不然會變成臉部不對稱、錯頜畸形等問題，增加治療難度。

牙齒矯正醫生徐巍娜對《聯合報》表示，有人是兒童時期乳牙脫落後，一側的恆齒還沒長出，只能用另一側咀嚼，久了養成偏側咀嚼習慣，還有人是一側牙齒疾病沒治療，長期改用另一邊健康的牙齒咀嚼，不管是哪一種，都會造成五種症狀和疾病。

他說，長期偏側咀嚼首先會造成的危害，是大小臉，臉型不對稱，因咀嚼的一側肌肉鍛鍊多，使得該側面部肌肉和頜骨發育發達，而另一側沒有鍛鍊，會讓面部肌肉和頜骨萎縮，使得兩邊臉部大小不對稱。

其次是牙齒磨損，他說，長期偏側咀嚼會讓該側牙齒磨損嚴重，而牙齒過敏、酸痛，甚至引起牙髓炎等症狀；再來是不常用的那側易生病，因咀嚼食物會讓牙齒產生自潔作用，牙齒牙齦和食物充分摩擦，以及咀嚼產生唾液會對牙面進行清洗，不容易堆積牙結石，而另一側缺乏上述動作，會增加齲齒、牙周炎、牙齦炎等風險。

此外，偏側咀嚼會讓牙齒只向一側進行運動，下頜牙齒反覆向咀嚼側運動，容易形成咀嚼側錯位，使咬合關係紊亂；偏側咀嚼常常無法充分咀嚼食物，吞下容易造成胃部負擔，易得胃病。

(中時電子報)