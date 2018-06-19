親友出現7個跡象 小心他想了結生命

2018年06月19日 16:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

自殺或有自殺念頭，遠比一般你想像的嚴重！美國2015年曾做過一項調查，美國有940萬名成年人，也就是有3.9%年滿18歲的成年人或老人，都曾有過嚴重的自殺傾向。

根據《health》報導，注意到親人出現自殺念頭，有時並不容易，但專家指出，仍有一些徵兆可及早發現，他們是否身陷自殺的風險。如果你擔心某個人可能想自殺，你得直接詢問那個人。詢問某人是否有自殺的衝動，不會將自殺的想法放進對方腦中。

1、想要自殺

倘若聽到有人說不想活了，或是想傷害自己，請務必認真看待。他也許有自殺的企圖，特別是他覺得受困或無望，遭朋友或家庭遺棄時。別讓他一人獨處，並讓他知道哪裡可獲得協助。

2、躁鬱症或憂鬱症確診

躁鬱症或憂鬱症所帶來的痛苦，會讓人心生自殺的念頭。美國自殺防治基金會的醫學總監克萊頓表示，憂鬱是自殺的重要肇因之一，憂鬱程度愈深、持續愈久，感受挫折失望就會愈大。

由於在躁期和鬱期之間反覆，躁鬱症患者會在鬱期之時，升高自殺的風險。

3、罪惡感

哥倫比亞大學醫學中心精神科臨床流行病學教授古德說，過度和不適當的罪惡感（憂鬱和焦慮的常見症狀），也是值得關注。

古德表示，「你開始覺得有罪惡感、覺得你讓別人失望，聽到的人則會說『但你並沒有讓別人失望』。這是種非常不切實際的罪惡感。」

4、過量飲酒或濫用藥物

有些人在焦躁或焦慮之時，會濫用藥物或過量飲酒來緩和情緒，克萊頓醫生表示，這都是自殺的警訊。她指出，「如果你利用這些東西讓自己感覺好一些、或麻木自己，反而會讓你更脆弱，因為那會影響你的判斷能力，讓思緒更不明晰。」研究顯示，80%的自殺嘗試都是一時衝動、計畫非常有限。

5、焦慮

威斯康辛大學精神科臨床教授羅賓斯指出，約半數憂鬱症患者為「抑鬱型憂鬱」，他們會無精打采、疲倦又沒有胃口。另一半則為「焦躁型憂鬱」，主要症狀為焦慮，他們可能還會出現焦躁不安、難以入眠、無法專心等問題。他表示，「焦躁者的自殺風險較高，因為焦慮實在太讓人難受。」

6、健康問題

出乎意外，成人的自殺風險更甚於青少年。美國自殺防治協會指出，2015年，45-64歲的成人自殺率最高，為19.6%，接著是85歲以上的成人，自殺率為19.4%。

憂鬱並非老化的一環，但慢性健康問題、無法獨立自主，或是視力或聽力問題，都有可能增加自殺的風險。

7、網路搜尋紀錄

如果有人正在思考自殺這件事，在他的電腦上會出現相關跡象。克萊頓醫生指出，瀏覽器的紀錄或許會顯示，他正在研究自殺和自殺的方式。

如果對方有辦法取得藥物或其他可以用來傷害自己的事物，記得丟棄那些事物。最重要的就是，你應該聯絡醫療專業人士。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)