全數缺席挨批護航吳音寧 農委會官股反控「我們是被缺席」

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北農吳音寧因業務使用費爭議，引發北市府大動作查帳，北農19日舉辦臨時董事會討論查帳報告，不料會議不到15分鐘，隨即以人數不足流標，由於農委會5席官股代表全數缺席，挨批護航吳音寧，但農委會官股代表邱進福表示，這兩天是青果公會自強活動，早在2個月前就已排定，柯市府當初寄來臨時會通知前也沒事先告知時間，造成大家無法出席。

邱進福表示，柯文哲在2周前說要舉辦臨時董事會，開會時間都沒事先跟董事協調，只寄一只會議通知就說要開會，也未提及開會內容和討論事宜，收到才知道與自強活動撞期，由於自強活動是一年一度的盛事，強調並非故意缺席。

邱進福不滿表示，我們常董都很訝異，北市府派人兩次赴北農查帳，現在要討論調查報告卻又不事先協調開會時間，很不尊重大家，且由於收到會議通知時間緊湊，也來不及跟柯市府反映，「而且柯P那個人又那麼果斷」。

至於其他農委會官股為何也缺席？邱進福則澄清，農委會最近忙著搶救蕉農，下次我們就會參加了。

由於陳景峻會後受訪時，針對農委會官股缺席一事雖表示很奇怪，但也稱「是不是因為現在農委會忙稻穀、農產品產銷問題，或者是民股代表去自強活動缺席，不得而知」似乎無意間透露民股狀況，因此知情人士私下表示，這齣戲恐怕是中央地方聯手演戲，因為擔憂調查報告流出才出此策略，且恐怕要演到11月選舉前。

(中時 )

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