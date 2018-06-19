青農種出高品質火龍果 8成外銷成果豐碩

許位正（右二）、許富堯（左二）父子種出果肉扎實爽脆、甜度高、耐久放的紅龍果外銷，立委張麗善（中）等人說讚。（許素惠攝）

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許位正、許富堯父子種的紅龍果，粒粒是上品。（許素惠攝）
許位正、許富堯父子向台糖公司租了4.6公頃大規模種紅龍果。（許素惠攝）

青農許富堯承繼父親衣缽種紅龍果，以草生栽培不灑農藥，種出沒有草腥味、甜度高、果肉扎實，而且常溫久放3周表皮都不會皺的果實，產量比一般高出15％至20％，賣相極佳，8成外銷大陸、香港及加拿大，消費端每公斤250至300元，成果豐碩。

碩大的紅龍果堆積成小山，立委張麗善等人張開手掌捧起，估計著重量，「哦！很重耶！應該快2斤。」強調沒看過這麼大的紅龍果。

大學念財務金融系的許富堯指出，父親許位正種了20多年紅龍果，小時候對這鮮艷如火焰的水果沒有特別感覺，直到大四才覺得是「可造之果」，決定畢業後加入父親行列。

父子向台糖公司承租位於虎尾糖廠旁的4.6公頃土地大展身手，為了種出高品質的果實，許富堯除了自修外，也到有機專班上課，堅持不噴灑農藥，以草生方式栽培，讓土壤蘊涵水分及生態。

友善環境換得豐碩結果，曾種出1粒重達3台斤、甜度26.3的果子，而且單位面積產量不減，反比一般增加15％至20％，因耐久放，賣相佳，多達8成外銷大陸、香港及加拿大，平均批發價每公斤90元，部分透過自創的「果紅了」農業科技公司製成酵素及植物燕窩。

果紅了公司顧問劉彥名表示，動物性燕窩膠質高，紅龍果富含膠質，提煉加工後，口感與動物性燕窩無異，營養亦無軒輊，而且蔬食者也可吃。

許位正、 許富堯父子並成立了龍鳳青果運銷合作社，號召了60位農民加入，相互切磋栽培技術，透過合作社共同運銷，社員目前加總共種了60公頃紅龍果，年產量2400公噸。

(中時 )

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