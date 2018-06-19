國人10大初老症頭 網嘆：「第3名」最恐怖！

總是叫不出某人名字，也是代表老化的十大「健忘症頭」之一。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

你常常忘東忘西、想不起來某人的名字，或突然忘記自己要說甚麼嗎？根據DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，國人最常見的10大「健忘症頭」，只要有中一項就代表開始初老。依據網路聲量，雖然健忘不是病，但網友一致認為，忘記被列為第三名的這一天最恐怖，恐怕會要人命！

第一名【開口就忘記下句話要說什麼】

許多人都有過才剛開口，卻發現自己腦筋一片空白，怎樣也想不起來上一要說的是什麼的窘境，恨不得想找個洞鑽進去。

第二名【叫不出朋友名字】

久沒見面的朋友迎面走來，正想要跟對方打招呼時，發現怎麼也想不起來他的名字，更慘的是連對方是誰都想不起來。

第三名【不記得伴侶生日】

重要的日子總是記不起來，若不是因為過於忙碌而一時疏忽，就是初老、健忘的前兆。網友並認為，如果想不起來自己老婆或女朋友的生日恐怕代誌就大條了！不僅可能引發爭吵，甚至埋下分手的導火線。

第四名【忘記車停在哪】

上完一天班後，總是忘記自己把車停在哪，就算來回走九遍還是找不到，也是困擾許多人的常見健忘症狀。

第五名【出門找不到鑰匙、錢包】

「手機、錢包、鑰匙」雖然是出門前必檢查的隨身重要物品，但還是有很多人偏偏在出門前或回家後遍尋不著，甚至翻箱倒櫃後才發現，原來就在自己口袋而渾然不覺。

第六到十名依序是：「忘記自己許過的承諾」、「忘記自己帳戶密碼」、「常常找不到眼鏡」、「出門後不記得有沒有鎖門、關瓦斯」、「不記得自己曾借別人錢」。

健忘症雖然不等於失智，但確實會造成許多不便，尤其在關鍵時刻想不起來重要資訊時更麻煩。專家表示，攝取均衡的營養、規律運動、多動腦、睡眠充足，或是多做筆記提醒自己，都可以有效改善健忘症，甚至延緩老化。

(中時電子報)

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