赴美航班新規 粉狀物超過350毫升禁登機

2018年06月19日 16:27 中時 陳祐誠

美國國土安全部運輸保安署（TSA）5月31日發布保安緊急修正令，飛美航班6月30日起，除經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，其他大於或等於350毫升之粉狀物，都不可攜帶進入客艙。

交通部民航局表示，TSA因應國際恐怖攻擊的威脅情勢，上月發布保安緊急修正令，要求各國加強對飛美航班旅客隨身攜帶的粉狀物，總量大於或等於350毫升（約為可樂罐大小）須實施進一步檢查，僅藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰經檢查，確認非屬危險物品後始可攜入客艙，其餘粉狀物一律禁止進入客艙，但可以放在托運行李。

民航局空運組副組長戚培芳說，6月30日起，包括華航、長榮及聯合航空，都會於桃園國際機場的航廈登機門前，針對搭乘飛美班機旅客所攜帶的粉狀物實施進一步抽檢。她強調，旅客在免稅店購買的粉狀免稅商品，經免稅店妥善密封於保安袋後，也可攜帶進入客艙。

TSA去年也曾要求各國強化飛美航班的相關保安控管措施，旅客隨身所攜帶大於手機之電子產品，如平板、筆記型電腦、電子書、DVD播放機、遊戲機及相機等，登機前都要經過進一步檢查。

戚培芳指出，目前赴美的旅客會在登機門前遇到抽檢電子產品，7月起再多出粉狀物抽檢，保安詢問則是在報到時，每位旅客都會碰到。

(中時 )