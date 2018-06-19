世足人物》薩拉確定復出 埃及挑戰俄羅斯添勝算

首戰吞敗已無退路的埃及，當家前鋒薩拉將在與俄羅斯戰歸隊。（路透社資料照)

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中時電子報

世足賽A組小組賽次輪即將在20日凌晨2點由戰鬥民族迎戰法老團，首戰因傷缺陣的「埃及梅西」薩拉，確定會此戰復出，埃及的戰鬥力瞬間提升一個等級，但維持世足地主開幕戰不敗光榮紀錄的俄羅斯只要能夠拿下此勝，加上首戰5球大勝優勢，如同一隻腳踏進16強淘汰賽。

俄羅斯首戰在億萬雙眼睛的驚訝中5比0擊潰沙烏地阿拉伯，而埃及在少了薩拉坐鎮下0比1不敵烏拉圭。

此役焦點就是英超進球王薩拉，他在歐冠盃左肩受傷，導致錯過了世足賽首戰，尤其是在看到球隊飲恨落敗後悔恨的表情讓埃及球迷為之不捨。因此，他決定不論如何都會在與俄羅斯之戰復出，畢竟，埃及有輸不得的壓力。

埃及教頭庫珀表示，薩拉對於球隊而言有著無比重要的地位，首戰如果沒有沒有輸烏拉圭的話，他或許還有休息機會，如今場上情勢已沒有退路，希望他在與俄羅斯之役能為球隊做出貢獻。

相較於埃及的背水一戰，俄羅斯可以穩紮穩打，第一目標當然是拿下勝利，次要目標就是踢和，只要不敗即能有較高的小組出線機率。

然而俄羅斯並沒有隱憂，那就是中場大將札戈耶夫左後大腿拉傷，此役應該無法出賽，中後場的防線能否阻止薩拉推進將成為勝敗關鍵，此外，替補悍將契里薛夫首役梅開二度，賈辛斯基、茲尤巴等人能否延續首戰攻勢，都將是觀戰焦點

(中時電子報)

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