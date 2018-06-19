嚴立婷產後被辭退《一袋女王》六月：我最懂這感覺

嚴立婷被節目辭退，六月2年前也有類似經歷。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
六月回應嚴立婷。（圖／取自嚴立婷 Willson & Tina臉書）

主持人嚴立婷今年5月才產後回歸節目《一袋女王》，今(19日)卻透露被製作單位無預警通知不用再進棚，令她傻眼無奈，但強調自己對於節目表現「無愧於心」，稍早也有過同樣遭遇、被《2分之一強》閃電辭退的六月出聲了，替嚴立婷打氣說：「我想我最懂這感覺」。

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嚴立婷今在臉書透露，幾周前接到《一袋女王》製作單位通知將放下主持棒，「雖然很意外，但也不得不接受這個事實」，節目短期內將改由原本和她輪流主持的巴鈺全面取代，令人不禁想起主持人六月（蔡君茹）2016年也在產後突然被告知，手上節目主持棒將由小禎轉擔下，雙姝還因此一度傳出「后不見后」，但去年六月大器澄清沒這件事，還放話邀小禎來上她節目。

對於「歷史重演」，六月稍早特別留言回應嚴立婷，暖心表示：「我想我最懂這感覺！！但上帝幫我們關了一扇窗、必定幫我們開新的一扇門！！（門比窗大哦！！）」，黃小柔也說：「寶貝妳好棒！謝謝妳這些年來每個夜晚帶給我們歡樂⋯還有妳獨特的風格真的是會讓人回味，期待趕快看到妳的新作品⋯雖然我們已經常碰面了。但！還是想再看到妳在螢幕上嚴哥霸氣的樣子」。

(中時電子報)

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