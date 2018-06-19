小校的驕傲！梧鳳國小校友國中會考出雙狀元

埔心鄉梧鳳國小邀請國中會考狀元校友楊詠淳（前右二）、黃慧君（前左二）等人回母校接受鄉長張乘瑜與家長會的表揚。（鐘武達攝）

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埔心鄉梧鳳國小邀請國中會考狀元校友楊詠淳、黃慧君與會考成績優異的校友回母校分享學習心得。（鐘武達攝）

好榜樣！埔心鄉梧鳳國小是只有百名學生的迷你小校，今年國中會考，溪湖鎮兩所公立國中的榜首楊詠淳與黃慧君，卻都是這裡畢業的 ，同時出了兩名狀元校友，家長會感到光榮又驕傲，19日特別邀請兩人回到母校分享學習心得，更鼓勵學弟妹「要有好成績不一定要到大學校」。

梧鳳國小校長賴益進表示，楊詠淳與黃慧君

是3年前畢業的同班同學，畢業後分別就讀溪湖國中與成功中學，兩人從來不補習，還經常參加社團，今年國中會考依舊考出好成績，分別以5科滿分45級分、44級分榮登兩所國中的榜首，篤定錄取高中第1志願。

雙狀元寫下梧鳳歷史新頁，校友會與家長會與有榮焉，除了邀請兩人在20日畢業典禮前夕專程回到母校接受鄉長張乘瑜與家長會的表揚 ，同時安排她們與即將畢業的學弟妹及左鄰右舍的家長座談，分享學習的小絕招。

楊詠淳說「要有好成績，最重要是上課要認真聽講」；她的父親、現任梧鳳國小導師楊昇雄說，身為教師，最了解學校規模大小的優劣得失，小孩子的課業教育，還是得靠老師的付出，與學校大小沒關係。

國小、國中都是縣長獎的黃慧君表示，「上課不懂就要馬上問到懂，回家才不會浪費時間」。她的父親黃達說，當初讓慧君留在梧鳳國小，是為了讓她可以「在快樂環境中學習 」，現在慧君是用成績「打破大學校才有豐富教育資源的迷思」。

(中時 )

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