打國際盃!科技部聯手CES 將在美成立「台灣國家館」

科技部於19日下午舉行CES 2019徵件記者會。(科技部提供)

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旺報

為引領台灣創新科技前進國際市場，科技部將偕40家團隊，在明年1月前往美國拉斯維加斯，參加CES展並成立「台灣國家館」，未來科技部將與CES亞洲分會共同舉辦創新創業活動，促進台美科技新創生態圈的鏈結與合作。

科技部邀請美國消費性電子展(CES)亞洲分會資深總監Mr. John T. Kelley、美國在台協會商務官Mr. Matthew Quigley，以及臺灣骨王創辦人王良民，於今(19)日召開記者會，宣布自即日起至7月30日止，展開招募CES 2019臺灣代表隊的程序，科技部預計偕40家團隊勇闖2019年1月8-11日美國拉斯維加斯的CES展並成立「台灣國家館」。

科技部產學及園區業務司司長邱求慧表示，科技部今年年初首次率32個台灣科技新創，前進CES 2018，受到AIT非常多的協助；John T. Kelley也提到，樂於協助臺灣國家館取得較佳的展館位置，並配合相關媒體露出的活動，未來也可考慮與Taiwan Tech Arena合作，於臺灣舉辦創新創業活動。

科技部表示，將於7月30日截止徵件，並送矽谷創投進行書面審查，最後再轉交CES大會審查，俾嚴選40個科技新創精兵代表臺灣前進CES 2019。預計9月28日可公告最後入選團隊，惟實際情形請密切注意Taiwan Tech Arena網頁。

另為加強臺灣代表隊的實力及媒體曝光度，在明年1月前，科技部將舉行一連串培訓及行銷活動，包括10月17日至19日的Boot Camp，預計聘請矽谷業師協助團隊簡報技巧及一對一經驗傳承；11月15日至17日於Meet Taipei向投資人進行Pitch活動，讓參展團隊先暖暖身；12月24日將於科技部舉行行前記者會，公布亮點團隊及技術；1月6日預計搭配CES Unveiled於美國拉斯維加斯舉行展前記者會；1月8日於Eureka Park的臺灣館舉行開幕記者會；此外，將延續CES 2018的經驗，於展後移師矽谷舉行展後Demo Day。

科技部除了透過6月剛於小巨蛋開幕的Taiwan Tech Arena引進國際加速器及團隊，此番將再率團參加CES 2019，藉CES展吸引來自全球的科技產業、新創團隊、加速器及國際創投等新創生態相關夥伴，使我國新創團隊能集中資源，透過「打群架」、「找夥伴」的方式與國際重量級企業合作，用inbound及outbound的方式打造臺灣新創國際品牌。

(旺報 )

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