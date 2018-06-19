正瀚生技研企業總部開幕 加速本土精緻農業產業化

2018年06月19日 16:45 旺報 李侑珊

正瀚生技股份有限公司19日於中科中興園區舉辦全球研發中心暨企業總部開幕典禮，科技部許有進次長及中科管理局陳銘煌局長皆受邀參加，場面熱鬧隆重，透過政府與產業合作，將加速本土精緻農業產業化。

正瀚生技於104年12月核准進駐中興園區，係專注於發展高科技精緻農業之研發型公司，以非基因改造之活性成分，配合開發各種植物生長所需之環境及技術，開發各項精緻農資產品，協助解決全球農業新問題，提升農作物產量及增加農業栽培利潤。

科技部表示，正瀚生技在臺灣建立符合GLP（優良實驗室規範）準則之全球研發中心，研究工作與全球同步，全球製造中心則設立於美國加州Ontario，產品行銷於美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭及智利等美澳地區，營運績效足為臺灣農業生技典範。

科技部許有進次長表示政府推動新農業，以促進我國農業現代化及轉型，正瀚生技開發各項精緻農資產品，協助解決全球人口老化及氣候變遷所帶來農業人力不足及糧食短缺之相關問題，正是新農業產業創新計畫之具體展現。期許正瀚生技未來與在地農業優勢結合及學研單位合作，在園區優良投資環境及行政服務下，開發更多對全球人類有助益之精緻農資產品。

中科管理局陳局長表示中興園區已核准正瀚生技等11家高科技廠商及2家研究單位，土地核配率近5成，員工數截至5月有631人，正瀚生技開幕，具國家農業生技發展指標性意義，增加臺灣農業科技研發實力，預期將為臺灣創造可觀外匯收入及稅收，帶動精緻農業發展，符合政府5+2產業創新政策。

在中央及地方政府與民眾期待下，正瀚生技全球研發中心及企業總部正式開始營運，期待正瀚生技開創臺灣精緻農業新紀元，成為中興園區新地標及新農業指標廠商。

(旺報 )