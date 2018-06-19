兩韓抛出南北各自撤除邊界大砲構想

2018年06月19日 16:52 中時電子報 江飛宇

南北韓邊界各在設立了長程火砲，這是韓戰之後軍事對峙的一環。在金正恩有意對話以降低敵意之後，南韓與北韓高級別的軍事會談中，談到將遠程火砲從邊界撤出的構想，以作為緩解跨雙方緊張局勢的實際作為。

防衛新聞(defense news)報導，韓國多個部門的消息來源都承認，長程火砲的重新安置，是本月晚些時候召開的會談的議程項目之一，不過韓國國防部卻講的比較保守，僅是說「可能減少邊界線上的常規武器，以防止兩軍之間發生意外衝突」，其實意思仍與先前的描述差不多。

自4月27日簡稱「文金會」的朝韓首腦會面，並提出「板門店宣言」之後，兩韓的軍事談判隨即展開，這是十多年來的首次的兩韓高層軍事將領對話，也是板門店宣言的後續行動。

北韓在邊界有部署極多數量的多管火箭，而且射程相當長，可以擊中首爾，甚至以南的美軍、韓軍基地。(圖/路透社)

對南韓來說，部署在邊界附近的砲兵相當重要，因為北韓的傳統火砲及多管火箭能夠直接擊中首都首爾與週邊地區，根據2016年發布的南韓國防白皮書，北韓陸軍擁有大約有9千門長程大砲，5500具多管火箭發射器，其射程在40~100公里之間，大部分已部署在停戰線附近。

據說北韓至少能在1小時內發射10,000發各式砲彈與火箭，300公釐的長程多管火箭射程能夠直接首爾以南約70公里的美軍基地，甚至更長程的火箭可以打到150公里的南韓三軍司令部所在地的雞籠市(Gyeryongdae)。

據韓聯社報導，南韓希望北韓的火砲和火箭至少後撤30至40公里，並且作為回報，南韓和美國軍也會把自己的戰術多管火箭(ATACMS)給撤走，以減少對北韓的威脅。

韓國軍事分析師金大英說：「假如南韓要撤，預計是撤走美國陸軍第210野戰砲兵旅，和他們所操作的ATACMS。」

ATACMS是一種射程300公里的精準火箭系統，從南韓境內發射，足以擊中北韓首都平壤。除以之外，南韓還有M109A6聖騎士(Paladin)自走砲和自製的K9「雷霆」自走砲，K9的射程達到40公里，每分鐘可擊出6發155公釐砲彈，已在邊界安排了1000門。

(中時電子報)