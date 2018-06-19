師大碩士放棄教職與外商高薪 投入茶產業獲米其林2星

2018年06月19日 16:53 中時 楊樹煌

▲台師大研究所碩士楊政樺，為推廣南投縣高山茶，投入茶文化產業行銷及產製茶情形。（楊樹煌攝）

▲南投縣議會副議長潘一全（古）代表致贈「芳香四海 南投之光」給國際茶賽得獎人楊政樺。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮長周義雄（右）讚譽能將台灣茶推向國際並在茶賽獲獎不易，除往道賀並致贈「埔里之光」鼓勵得獎人楊政樺。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君以「台灣高山茶米其林」恭賀軒汀茶莊品牌總監楊政樺國際茶賽得獎的榮耀。（楊樹煌攝）

▲台師大研究所畢業的軒汀茶莊品牌總監楊政樺與獲國際評鑑2星頂級美味的台灣高山好茶。（楊樹煌攝）

國立台灣師範大學研究所碩士楊政樺，為推廣南投縣特色茶產業，毅然放棄教職與外商高薪，投入茶文化產業行銷及產製茶，首度參加堪稱食品界米其林評選的國際風味暨品質評鑑iTQi，即獲著名米其林等專業評鑑「頂級美味2星獎章」，讓台灣好茶揚名國際，今19日南投縣各級首長及民代紛贈匾致賀，譽為台灣高山茶米其林之光。

今天的致贈儀式在友山尊爵酒店國際會議廳舉行，南投縣長林明溱致贈「南投縣茶葉米其林 芳香中外」、南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全致贈「芳香四海 南投之光」、埔里鎮長周義雄致贈「埔里之光」、立委馬文君致贈「台灣高山茶米其林」，還有縣議員廖志城、中華民國溫泉協會理事長李吉田、南投縣前警察局長林一民及埔里警分局長徐章哲等的到場肯定致賀。

從台師大研究所畢業的軒汀茶莊品牌總監楊政樺表示，他因對茶葉有極度興趣，所以全心投入茶產業，期將台灣高山好茶推向國際；因此從挑選茶園、種茶、製茶到品茶，每個環節都跟著老師傅從頭學習，並將台灣頂級高山烏龍茶及日月潭紅茶，推廣至全世界，其中並有不少高端茶品牌及國際五星級飯店。

楊政樺表示，「台灣不僅有絕佳的茶葉生長條件，更有精湛工藝，製作出細膩、富含豐富層次的多元茶品，如何將台灣茶的美，讓世界更多人知道，是他追求的使命」。

此次參與評鑑的高山烏龍茶，因茶樹生長在寒冷且日夜溫差大的環境，葉片肥厚、富含豐富膠質，茶園管理與有機肥使用是茶葉絕佳風味致勝關鍵。尤其純手工摘採茶菁，搭配輕發酵製法，保留獨特山頭韻味，入口淡雅蘭花香及冷冽松香的柔順口感，加上後韻回甘滋味，是國際競賽擄獲評審味蕾的關鍵。

比利時國際風味暨品質評鑑iTQi，由歐洲15國共175位餐飲烹飪和品酒專家組成，因擁有高度專業評鑑委員群，被Trends-Tendances商業雜誌評為「食品的米其林指南」，評選是經嚴格盲測，針對第一印象、外觀、香氣、口感、質地等綜合表現，進行全面性評分。

今年共有90個國家，超過1800間的產品參與評鑑，獲得米其林廚師肯定後，楊政樺表示，除增加國際商業合作機會，未來將持續努力，讓更多人認識台灣茶；該款榮獲頂級風味絕佳2星獎章的特選高山烏龍茶組，限量120組，將開放官網預訂，預計7月2日正式上架販售。

(中時 )