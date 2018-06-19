全家便利商店公益店型 今暖心亮相

「全家」x勝利基金會公益新店型，店舖內、外皆含設計巧思，有別於一般店型，招牌以愛心握手符號將「全家」和勝利基金會連結。圖／全家提供

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「全家」x勝利基金會公益新店型，除成為身障夥伴就業新據點，更希望透過全家全通路優勢，建構公益新店型專屬特色。圖／全家提供

全家便利商店今（19）宣布攜手勝利基金會，推出首間由身障者經營的便利商店。全家表示，公益新店型除提供身障夥伴一個就業據點，更希望結合全家通路的優勢，導入更多公益相關商品販售，未來更不排除與更多社企團體合作，創造雙贏。

全家表示，據勞動部最新身障勞動狀況報告，國內15歲以上身心障礙者失業率高達9.17％，是全國平均失業率的近3倍，為提供身障者更多就業機會，全家攜手勝利基金會，以混合障別、完整在職訓練等縝密規劃，首創由身障者所經營的便利商店。

雙方自2011年起合作，今年更深化推出全新公益店型，目前在台北市、新北市共有5間「全家x勝利基金會」公益店，除了已進用42位身心障礙夥伴，更導入勝利基金會經營的社企商品，在店內設置公益商品專區，並在全家行動購電商平台上架。

有別於一般店型，全家表示，公益店型招牌以愛心握手符號，將全家與勝利基金會連結，店舖夥伴制服也繡有「勝利臂章」，讓消費者可輕鬆辨別店內的暖心服務，是由身障夥伴所提供。目前全台有台大二活店、松醫店、敦中店、新店新百合店、汐止福全店5間公益店舖。

全家公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟說，「全家x勝利基金會」公益店型，除了希望成為身障夥伴的就業新據點，更希望透過全家全通路的優勢，建構公益新店型專屬特色，如店內設置「社企商品專區」，販售勝利廚房、琉璃工房等勝利經營的社企商品，並同步於「全家行動購」導入勝利廚房用品，消費者購買後可在全台3,200家全家取貨，創造雙贏經濟模式，未來不排除與更多的社企團體合作，擴大公益影響力。

(工商 )

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