人力銀行拚加值服務！推履歷健診、魔鬼訓練營

2018年06月19日 17:04 工商 劉馥瑜

國內兩大知名人力銀行104、1111，在「媒合」本業以外，積極推出加值服務，擴大品牌力！其中，104連續兩年舉辦大型「履歷健診」實體活動，邀企業人資主管一對一幫新鮮人健診履歷；1111則首度開設數位行銷魔鬼訓練營，目標透過4～6個月密集訓練，提高年輕人職場與薪資競爭力。

進入畢業求職旺季，104人力銀行上周五甫假台北三創生活園區，舉辦年度履歷健診活動，邀近百家知名企業人資主管幫500位新鮮人，一對一、面對面履歷健診，現場還有模擬面試講座，解密面試技巧。

據104調查，企業近期收到的新鮮人履歷中，有37％為NG履歷，原因包括沒填或專長技能不符、自傳無差異化、沒填應徵職務或描述錯誤；另，高達75％的履歷慘遭淘汰，平均每4份履歷表，只有1份能獲得面試機會。由於履歷是進入職場的敲門磚，104透過履歷健診幫新鮮人履歷把脈，希望助年輕人更順利入職場。

此外，由於近年一例一休、基本工資等勞動法令頻繁變動，為協助企業人資掌握最新動態，「104人資法寶」網站於本月初上線，提供578個法令知識庫，還有人資及勞動法規、勞動判決、行政機關解釋函等，免費供企業主及人資參考。

1111人力銀行近期則首度開辦「數位行銷魔鬼訓練營」，與國內多家數位行銷教學機構合作，邀請業界逾15位高階主管擔任講師，希望透過4～6個月的密集訓練，幫助剛畢業的社會新鮮人及年輕上班族，提高職場及薪資競爭力，終極目標是讓新鮮人起薪多1萬元、幫上班族加薪3成。

之所以聚焦「數位行銷」，1111表示，調查發現，因應電子商務發展、經營多元社群媒體或推動企業轉型之需求，越來越多企業對數位行銷人才求才若渴，但目前招募上卻面臨專業不足、實務經驗不足等困境。調查也發現，企業對具備數位行銷能力的員工，平均願意加薪6,213元，薪資籌碼更高。

1111指出，「數位行銷魔鬼訓練營」除了實體課程，還有遠距教學、實作輔導、企業實習等，強化實務技能，未來將持續與各大數位行銷教學機構全面合作，並配合教育部、科技部、工研院、資策會等，培養包括UI/UX、物聯網、大數據、無人車、區塊鏈、AI(人工智慧)、機器(學習)人、FinTech(金融科技)、AR/VR等各領域數位人才。

(工商 )